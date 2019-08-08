實試大快活電競館、KFC概念店　店舖特色食物質素　值唔值得去？

近日兩大快餐店都推出特別概念店，大快活將快餐Crossover電競，在九龍灣E-Max開設九龍電競館，讓大家邊吃飯邊打機。另一邊廂，KFC進駐銅鑼灣黃金地段，開設共三層的概念店，並推出只有概念店才有的產品！ 《開罐 Opener》派出記者到兩間特色概念店，實試有何特色及食物質素。

電競區共有25個位置。（莊堅毅攝）

兩大快餐店都推出特別概念店，大快活Crossover電競，在九龍灣E-Max開設九龍電競館，讓大家邊吃飯邊打機。另一邊廂，KFC進駐銅鑼灣開設三層概念店，並推出多款限定產品！

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【大快活電競館】

大快活快餐店「撈過界」，結合網吧及快餐店，就成了九龍灣E-Max的「九龍大快活電競館」！一入餐廳，跟平常的大快活分店沒太大分別，一樣嘈雜。穿過用餐區踏入電競區，環境突然變得超級靜！根據宅男同事Raymond所講，這裡的基本設置與一般網吧無異，不過就多了一個方便的功能：掃描QR Code點餐。「不過其實一邊打機一邊食飯係好難。」Raymond說。

我們透過手機點餐，點了一個咖哩牛腩飯。食物由員工以外賣包裝送到面前，外表跟平常的咖哩牛腩沒太大分別。Raymond試吃過後就覺得牛腩有點韌，要花很多時間嘴嚼。不過餐飲紅豆冰的紅豆粒粒大顆，十分正！

+ 4 + 3 + 2

注意位1：登記櫃檯位置距離甚遠

想使用電競區裡面的電腦，需要先於店舖外的「電競櫃檯」做登記。由於櫃檯與電競區域距離算遠，很多人（包括我們）都會直接衝進電競區，然後陷入迷惘。不想走冤枉路，記得在門外先登記，不要太心急跑進去！

位於店外的電競登記櫃檯。（莊堅毅攝）

注意位2：成為會員收費更平！

如果想使用電競區的電腦，基本收費為每小時20元正。但有一個抵玩策略！只要下載手機應用程式「REES for Gamers」成為會員，就可以每小時15元的優惠價使用電競區電腦，更可以預早訂位。不過留意返，要使用這個應用程式，需要預先充值最少50元，所以比較適合長期用家！

電競區內的自動售賣機。（莊堅毅攝）

注意位3：內有自動販售機 販賣點數卡

在電競區內有一部機器，我還以為是自助點餐機，豈料竟然是販賣點數卡的自動販賣機！裡面有多款各位機迷常用到的點數，十分方便大家充值！

【大快活電競館】 地址：九龍灣國際展覽中心地庫1樓 電競區營業時間：12:00－00:00 用餐區開放時間：07:30－00:00 大快活食品供應時間：07:30－21:00

KFC概念店分成三層，地下為雪糕甜品吧。（莊堅毅攝）

【KFC概念店】

肯德基進駐銅鑼灣黃金地段，開設三層高的KFC概念店。第一層為雪糕吧，第二層是廚房以及收銀處，最高一層則為用餐區。這一間概念店有幾款限定餐點，燒春雞套餐（$138）、雞翼拼盤套餐（$88）都是概念店限定的！

我們點上概念店限定的雞翼拼盤，有泰式辣醬、蜂蜜燒烤及芝士蒜香三款口味各三隻，中間堆上一座薯條山，旁邊更有一些沙律菜，外表看上去十分高級。薯條味道偏清淡，不會油膩，而雞翼炸皮較厚，淋上醬汁後炸皮口感帶點煙韌，有別於平常的炸雞翼！

二樓是點餐的區域。（莊堅毅攝）

注意位1：取餐區與用餐區分開兩層

點餐、取餐區於二樓，但用餐區於三樓，大家要捧著餐盤走一層樓梯，再加上現在KFC不提供杯蓋，相信很容易發生倒瀉汽水、食物等等的意外！如果大家像Ruby一樣平衡感為零的話就要注意了！

木盤剛剛好放滿膠托盤，並沒有位置放汽水。（莊堅毅攝）

注意位2：特別餐點以木盤盛載 汽水無位放

概念店的部分獨有餐點以木盤盛載，再放上平常所用的膠托盤。不過木盤已經佔據了整個膠托盤的位置，隨餐附送的汽水就放不下了，結果要分兩次取餐，十分不便呢......

注意位3：添置多部自助點餐機 點餐時間大大縮減

KFC概念店於二樓點餐區域設有四五部自助點餐機，令排隊點餐的人龍縮減，就可以節省大家的寶貴時間！不過想使用自助點餐機，就需要使用信用卡或八達通付款。

店內多個位置有特別設計，盡顯心思。（莊堅毅攝）

注意位4：細心留意各處隱藏的KFC特色

三層的概念店在設計上下了不少苦功，除了全店的牆壁上都有特別的壁畫之外，記者小貼士，除了舉頭看壁畫，大家也可以低頭看地板，留意一下地板的小細節！（為保留驚喜感，記者在此就不開估了！）