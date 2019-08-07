90公斤男失戀企跳　大媽一句話令他乖乖下來　網民爆笑：太現實

一名90公斤的失戀男，由於感情問題企跳，一名路過大媽只用了一句說話，就把他勸了下來，到底她說了甚麼呢？

「誰沒有初戀」、「你先下來吧」內地一名90公斤的胖男，因為跟初戀女友鬧分手，在住宅企圖跳樓，警察趕到後苦苦相勸不果，男子不斷訴苦，亦未有打消自殺念頭，警察只好一邊陪他聊天，一邊想辦法。

男子為了女友努力減肥。（網上影片截圖）

男子在聊天的過程中透露，鬧分手的是初戀女友，他亦有自知之明，為了女友已經努力減磅，更徒步三公里就為了買她喜歡吃的東西。說著說著他的情緒開始激動，向警方表示他曾經多次用刀片自殘，希望可以挽回感情，更展示手上的傷勢。

男子指自己為了女友自殘。（網上影片截圖）

警方不斷安撫他的情緒，「你這麼極端，會把人家女孩嚇跑的。」，但男子似乎死意已決，一直抓著窗框，完全不理會警方的苦勸。這個時候一頂著金髮路過的大媽，也加入了勸說的行列，只用了一句話，就令他乖乖離開窗邊。

小伙子！你不要跳下去，跳下去我們樓盤就要降價了！

大媽一出手，就成功救下男子。（網上影片截圖）

大媽一臉嚴肅地說出這一句話之後，警方及企跳男都呆了一呆，忍不住笑了，緊張的氣氛瞬間得到緩和，男子最後亦安全回到大樓內。影片上載到網上之後，大媽style的勸說令網友笑翻，紛紛留言指大媽「神助攻」，笑言終於找到樓價高的好處，「太過殘忍的理由了，不過真的是事實」，又指男生要好好反省自己，「我要是你女友，也會覺得你是恐怖情人」。

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