【勵志】從小被嘲醜樣欺凌　日本少女靠兩招由醜小鴨變天鵝

撰文：抹茶仔
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雖然大家都知道做人不能「以貌取人」，但在現今社會上，能做到的聖人卻少之又少。特別在日本，天生其貌不揚的，求學時總是成為被排擠或欺凌的對象。
不過原來命運是可以靠自己扭轉的！日本一位Cosplayer近日於網上分享自己如何由醜小鴨蛻變成天鵝的勵志故事，令一眾網民驚嘆不已。
SaLA分享自己如何由被欺凌的醜小鴨，蛻變成現時幸福的天鵝。（Twitter@SaLA_cos）
靠減肥、化妝變女神
SaLA（さら）是一名Cosplayer，亦是離鄉別井，於東京從事IT的上京少女，常自嘲為「IT社畜」。
近日她於Twitter發文表示自己以前超級醜，更曾經因此備受欺凌。之後下定決心減肥及練習化妝技巧，成功變成一名美女，能享受自己心愛的Cosplay及敢於他人面前展露歡顏。
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SaLA的貼文馬上被瘋傳，短短兩天已達3.5萬次轉推分享，18萬人讚好。
不少網民大讚她的毅力，表示自己亦受到鼓舞。不過亦有人質疑她除了化妝及減肥外，應該還有動刀整容。
（Twitter）
沒想到單靠減肥及化妝竟能有如此變化，看來「世界上沒有醜女人，只有懶女人」是真的... 各位女生準備好了沒？
Twitter原文
佐賀県の農家に生まれて幸せな中、顔のことでいじめにあって高校の卒業式の時に「お前よくその顔で生きて来れたな」って言われてめちゃくちゃ泣いたけど、お化粧とかダイエットとかたくさん頑張って上京した今は趣味を楽しめるようになったし、なによりも人前で笑えるようになったことが一番嬉しい🌻 pic.twitter.com/DHxQCd2Dq9— SaLA🍠 (@SaLA_cos) August 5, 2019