【出Pool補習班#13】暗戀興趣班男生　專家教單身女點畀暗示

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《18歲的瞬間》劇照

最近《開罐Opener》收到署名 L 的讀者來信。L 在興趣班上認識了一名男生，並對其有好感，想於近期聚會中向男生示好，「我想有啲暗示、好印象留俾佢，令佢對我有感覺」。但 L 又擔心太進取會嚇走他，故投稿向專家求救如何是好，以下是來信全文：

致《出Pool補習班》：

三月時喺個興趣班識咗個男仔，雖然個班都有唔少女仔，但睇得出異性嚟講佢同我比較熟，唔夠一個月後我鍾意咗佢。期間我地上堂都會傾計，我有嘢唔識佢就會講笑話「你真係好蠢」，然後照顧我、教我。但我遲遲唔敢約佢出街、whatsapp搵佢，上完十堂之後到宜家有兩個月冇見。於是朋友們故意開個群組，周不時約大家出嚟玩或者食飯，遲啲我哋幾個朋友會出嚟玩，我想有啲暗示、好印象留畀佢，令佢對我有感覺，但唔知點做好，我怕太進取會嚇走佢。

想同呢個男仔拍拖嘅女仔 L 上

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從事配對行業已經9年的Speed Dating Fever 負責人Frankie Wong 指，「正所謂男追女隔重山，女追男隔層紗，基本上如果一位女仔鍾意一位男仔，如果該女仔外貌不是太差的話，基本上都不需要什麼技巧就可以成功」。



Frankie補充，可以藉一些機會在重要的日子例如中秋節，單獨提出約會。例如向他表示說：「聽講宜家好興整公仔圖案月餅，你想唔想一齊去試整？」如果男仔都對你有意思的話，即使佢不太喜歡亦都會陪你。

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Frankie又指，「平時每隔一段時間，可以發一些訊息或有趣新聞給他以打開話題。但如果工作時間他沒有回覆，就應該停止不停發送，以免他反感，覺得你好煩」。總括而言，每個人的生活習慣和接受程度都不一樣，所以不能一概而論，「你要多了解你鍾意嘅對象，製造多一點相處嘅機會，不論是短訊或是直接見面。我相信多接觸多溝通，成功機會就會大大提升，更何況女仔做主動。」