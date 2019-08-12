壽司郎香港店開幕　用餐時間限60分鐘　7個貼士教你悠閒用餐

壽司可以說是香港人最喜愛的食物之一，現在除了「爭鮮」和「元氣壽司」這兩間迴轉壽司，大家又多了一個選擇。日本人氣迴轉壽司「壽司郎」繼台灣和韓國後終於登陸香港，將於明天（8月13日）中午12時在佐敦開設首間香港分店，提供百多款壽司及其他熟食和甜品。不過要留意，用餐時間只有60分鐘！想在限時內盡歎美食就要先看記者給大家的小提示。

店舖設於大廈一樓，門口有大大隻餐廳吉祥物公仔，等位時可以打卡。而場內設多個卡座，除了一般四人座，亦設有二人「情侶座」，方便約會。

餐廳以木色為主調。（吳嘉俊攝）

二人座（吳嘉俊攝）

超過120款的食品有主打壽司、軍艦、炸物、烏冬、拉麵及甜品等。（吳嘉俊攝）

不過要留意，由於用餐時間只有60分鐘，為了令大家就座後能把握時間，記者整理了7個用餐貼士，去之前熟讀這篇，就可以享受美食的同時，趕及完成用餐。

↓↓↓ 點擊圖片看7大貼士↓↓↓

+ 3 + 2

記者與攝影師點了多款壽司，最後精選了10款必食推介：

+ 6 + 5 + 4

為迎接首間香港分店開幕，3款備受香港人喜愛的壽司（極上大吞拿魚腩、赤蝦、三文魚腩）將會以期間限定優惠價推出，為期一至兩個月，數量限定，售完即止，想吃的朋友就要盡快行動！

另外，壽司郎還推出8款香港限定的壽司，包括特大虎蝦天婦羅卷、三文魚卷等。

香港限定的壽司款式之中，有迎合香港人口味的創意壽司。（吳嘉俊攝）

+ 4 + 3 + 2

必試鹽味牛排、天婦羅系列

如果跟記者一樣不吃生食的話亦不用擔心，壽司郎亦有多款熟食壽司供應，包括極上鰻魚、玉子燒、炸雞塊、麵豉湯、拉麵，記者認為其中的鹽味牛排和天婦羅系列為必試款式。

甜品方面，店家共供應8款，包括抹茶瑞士卷、卡達拉娜、千層蛋糕、北海道牛乳生布甸等。其中卡達拉娜的味道非常驚喜，記者和攝影師都一致認為是壽司郎必食的食物。卡達拉娜使用蛋黃和鮮忌廉製成，口感類似雪糕，入口即融，配上上面用火槍燒過的焦糖脆片，非常美味！

每次儲分換精品

壽司郎設積分制，食客首次光顧就能獲得一張印花卡，之後賬單金額滿$80就能獲得一個印花。要留意的是，就算金額為$160以上，每次用餐都最多只能獲得一個印花。集齊指定數量的印花後，就能換領相應精品。

↓↓↓ 點擊圖片看店內環境 ↓↓↓