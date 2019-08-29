網民熱議不懂吞藥丸必遇過的5件共鳴事　內附吞藥教學

連登討論區有網民開帖表示，希望能尋找和自己一樣不懂得吞藥丸的朋友。貼文一出引起很多網民關注、留言並討論，成為熱門話題！《開罐 Opener》為大家整理出5件不懂吞藥丸必定會遇過的事，一起看看自己中多少！

（《媽媽和我的小事》劇照）

隨著年齡漸長，去看醫生的時候，得到的藥水越來越少，取而代之的是五顏六色的藥丸。有網民就在討論區發文表示，自己一直都不懂得吞藥丸，貼文一出引起大量網民回應表示贊同，大家更紛紛列出自己曾遇過的事，令人甚有共鳴！

【1】磨成藥粉再吞，超苦！

藥丸都有分不同的種類，最常見的就是圓形的「粉餅型」藥丸，沒有糖衣包裝的藥丸，能輕易地用刀或是匙羹壓成粉末再進食，這樣就可以避免吞藥丸！相信大部分不懂得吞藥丸的人都曾試過這個方法，不過所有人的反應都是：「苦過DeeDee啊！」

變得超級苦！（《紅衣》劇照）

【2】在嘴裡含到溶

在學習吞藥丸的過程中，大家都會經歷過這件事！往口裡灌一口水，然後塞進藥丸，卻又沒有吞下去的勇氣。一點一點的吞下水，藥丸就原封不動在口腔裡，到最後浸濕的藥丸會融化，嗚啊想起都想嘔。

不停喝水就可以快快康復。（《六弄咖啡館》劇照）

【3】喝水喝到肚子脹

一口水吞不到？再喝一口水！吞完之後總是覺得有異物留在喉嚨，於是又要再灌一杯水！每一次吃完藥丸，都覺得自己的肚子脹得如身懷六甲啊，難道這個是醫生希望病人多喝水的陰謀？！順帶一提，其實喉嚨的異物感，很多時都是心理作用作祟，平常一口飯的體積都比一顆藥丸大！

放進漢堡包內希望一併吞下。（《那些年，我們一起追過的女孩》劇照）

【4】自欺欺人吃藥法

吞不了藥但病情日益嚴重，那該如何算好？有網民就指自己曾經試過將藥丸塞在三文治、漢堡包中，然後在進食的途中神不知鬼不覺地吞下去！不過小編就覺得，這樣反而令自己不能享受這頓飯啊，不如好好學會吞藥丸吧。

「唔怕，一粒藥丸好快吞完！」（《Doctors》劇照）

【5】最難熬的絕對是特效藥

平常每次看醫生，都會要求要藥水，拒絕藥丸。但有時候喉嚨發炎得嚴重，醫生就會開特效藥，特效藥一定是藥丸！有時候醫生還會笑言兩句：「都咁大啦要吞藥丸啦！」真是丟臉到極點！

用糖果自學吞藥丸吧！（《哈利波特與神秘的魔法石》劇照）

【網民推薦自學吞藥方法】

有網民以過來人身份，教其他網民自學吞藥丸。他們表示其實吞不到藥丸的原因，是苦味令大家卻步。所以大家可以買小顆的硬糖練習吞嚥，慢慢習慣之後，就可以成功吞藥丸了。亦有網民指，小時候媽媽會將菜心莖切片，讓他可以模擬練習吞藥丸。