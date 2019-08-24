【米線地圖🍜第45碗】荃灣雲米家兼售串燒　$50兩餸米線連珍奶

《開罐 Opener》米線地圖第45集，米線專員Ruby到荃灣試食雲米家，這一間米線店特別之處在於這裡不只賣米線，亦供應雞煲、串燒及台式飲品，十分多元化！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★★☆

一進店內就聽到轟隆轟隆的台式飲品手搖機聲音，原來這裡除了賣米線，亦賣台式飲品！點了蓮藕腩肉酸辣米線，蓮藕爽脆好吃，腩肉屬薄片，如譚仔蒜泥白肉的肉質。酸辣湯底十分甜，超級開胃！來到一定要試串燒，羊肉串燒嫩滑，孜然味香，不過沒有羊膻味，獨愛這種味道的人可能就要失望了。這裡晚上更售羊腩煲、雞煲等等，十分多元化。

+ 4 + 3 + 2

抵食指數：★★★☆☆

小鍋米線售27元，麻辣或酸辣米線則售33元，加配料每款一律加7元。而串燒一串售13元起。

配料多元化：★★★☆☆

蓮藕是比較少見的配料，本身帶辣，口感爽脆，好吃！而腩片切成薄片，能有效吸取湯汁，也是必點之選！

環境舒適度：★★★★☆

這裡雖然燈光較為昏暗，但環境乾淨，桌與桌之間空位寬闊。由於晚上會賣雞煲，所以抽風、冷氣都算強勁，記者當日到場，隔壁桌就是在吃雞煲，但都沒有覺得很侷促或熱！

獨食指數：★★★★★

這裡的串燒一串起跳，一個人除了吃米線，也可以嚐嚐多款串燒，不用怕點太多吃不完！

小心中伏位： 一小伏💀

💀 跟餐飲品點台式飲品更抵！跟餐的話，罐裝汽水要加8元，台式飲品則加9元，不過台式飲品技術含量更高！

【食飽有下場】 千色匯一期的金禾X-Land遊戲機中心，佔地大之餘，也沒有煙味，吃飽就去打打機！

雲米家

地址：荃灣四坡坊17號地下

電話：2406 9318