【信用卡優惠】3張日常購物享優惠信用卡　交電話費、淘寶都啱使

要去超級市場買餸？要係時候交家用？在都市生活，沒有一張信用卡旁身，難免會有些不便。要享盡超市優惠，做個精明消費者？擁有一張適合自己需要的信用卡，絕對幫到你！

開始感受到打理生活的壓力了嗎？又要買餸、又要交家用，搬出去還要買一大堆生活用品，計計埋埋都有不少的開支。其實多間銀行專門針對家居消費推出了多款信用卡，其中不乏優惠多、回贈高的信用卡。《開罐Opener》蒐羅了3張生活優惠信用卡，在生活消費也能夠精明使用信用卡！

其實家居開支都可以精明消費，為自己省下更多金錢！（網上圖片）

【1】Citi Rewards Card（開罐製圖） 花旗銀行推出的Citi Rewards Card雖然沒有任何商戶優惠，但也無礙它成為師奶必備的信用卡沒有之一。 雖然本來的積分回報率並不優秀（$15/里），但只要在指定類別商戶中消費就能夠獲得5倍積分（$3/里），在生日月份更有額外3倍積分（$1.88/里），就算不用來換飛行里數也能夠換成多種優惠券，非常抵玩！

【1】Citi Rewards Card

【2】DBS Compass Visa

【2】DBS Compass Visa（開罐製圖） DBS推出的Compass Visa 信用卡在指定日子到百佳或屈臣氏消費滿指定金額，就能夠享有92折優惠，而且僅僅迎新優惠就有高達$400百佳/屈臣氏一扣即享回贈金額，最適合經常在百佳和屈臣氏購買日常品的的「超市家庭」！ Compass Visa 信用卡更包含網購優惠，淘寶/天貓全年3%回贈，而且更會不定時推出淘寶優惠日，讓你賺足回贈，充足子彈繼續淘寶！

【3】恒生enJoy白金卡

【3】恒生enJoy白金卡（開罐製圖） 恒生enJoy白金卡雖然是老牌信用卡，但在牛奶公司旗下如惠康和IKEA等店鋪，還有Starbucks、Pizzahut等優惠特約商戶中消費，都能夠享有超抵折扣優惠。在指定日子於個別商戶消費的話，更能享用到高達88折的獨家全年折扣優惠，絕對是家庭必備信用卡！ 使用enJoy卡消費所累積的enJoy Dollars積分，能夠換取包括東海堂、惠康在內的優惠券，送禮自用都皆宜，十分抵玩！