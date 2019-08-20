中環Hoegaarden文創市集啤酒買一送一　即睇6款啤酒11種美食

「賞想文創節@中環夏誌」在8月23日至25日（星期五至星期日），於中環海濱活動空間舉行，提供啤酒、多國伴酒美食、Busking、手作市集和工作坊。想知道活動詳情優惠，以及美食推介，記得留意下文。

比利時小麥啤酒品牌Hoegaarden舉辦「賞想文創節@中環夏誌」，將於8月23日至25日（星期五至星期日）於中環海濱活動空間舉行。連續3個晚上的7時至9時，更加是歡樂時光，屆時將提供啤酒買一送一優惠。

「賞想文創節@中環夏誌」在中環海濱活動空間舉行。

啤酒及全新無酒精啤酒共6款

市集除了提供Hoegaarden經典的White和Rosée啤酒外，更有兩款啤酒雞尾酒，包括用White配合荔枝、接骨木花及檸檬皮特調及Rosée加氈酒、青瓜及石榴糖漿調製的雞尾酒。還有全新產品「零酒精西柚味啤酒Radler0.0%」，全無酒精成分，適合一家大細享用！現場亦有售賣加入士多啤梨及菠蘿汁，製成的無酒精特調雞尾酒。

潮流興環保，大會屆時將提供可重用酒杯服務，每杯飲品售價中的港幣10元為酒杯按金，會在歸還酒杯時退款。

應用程式訂購優惠價換飲品

美食市集提供多款美食，包括經典德式美食，包括：煙燻香腸卷、三文魚香腸配煙三文魚、得獎冠軍肉腸及德式蘋果卷，墨西哥小食可選雞肉或手撕豬肉餡料的墨西哥軟粟米餡餅及墨西哥脆片，還有多款味道的意大利雪糕及雪葩等。參加者可用大會指定應用程式訂購，並以優惠價換購飲品。

+ 7 + 6 + 5

同場加映Busking、手作市集、工作坊

除了美酒食物，現場亦有音樂表演。歌手Judas Law（羅凱鈴）、日本清新男孩Mr. Wally、「微辣」女神 Rachel（劉蘊晴）及小清新二人樂隊Robynn & Kendy等人會在不時段在場演出。

300多位來自香港、日本、台灣、韓國、中國、澳門及泰國等地的手作人參與巿集，文青和少女們可選購獨一無二的手工藝品。另外，現場亦有扎染體驗坊、杯墊彩繪創作坊、皮革匙扣創作坊，給大家發揮創意。