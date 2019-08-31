【米線地圖】荃灣6間人氣米線　排隊都要食老闆娘、唯一雲貴川

米線價格親民又多選擇，配料、湯底都千變萬化，深受香港人歡迎！這次《開罐Opener》記者Ruby就在荃灣區覓食，為大家推介荃灣6間值得一試的好吃米線！ *排名不分先後，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比，均以試食當天為準。

【1】唯一雲貴川風味 長期人龍酸辣激辣！

酸辣超強勁又濃郁，顏色濃得不見底。腩肉本身帶辣，肉質偏瘦。另一配料炸醬十分特別！肉碎粒粒分明，炒香又入味，有點像泰式生菜包肉碎！米線偏軟身，而且吸湯算快。價錢方面我覺得偏貴，連「酸辣」都計一個配料收費，但勝在夠大碗！

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地址：荃灣四陂坊14號地下 電話：2611 9769 營業時間：07:00－22:00

【2】老闆娘雲南米線位於街市 酸辣既濃又甜

這個酸辣湯濃郁帶甜，質地又不會太稠，有一喝再喝的魔力，酸辣愛好者必定要來一試！而配料都十分特別，在其他米線店十分少見，酥炸雞球、魚肉響鈴等全都炸得香脆又不油膩，並以另一小碟盛起上桌，以免浸軟，細心！雞球酷似日式炸唐揚雞，香脆又多肉汁，值得一試！

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地址：荃灣曹公街8號香車街熟食中心3樓28－29號舖 電話：9842 1871 營業時間：17:00－22:30（不定時，建議留意店舖的Facebook專頁）

【3】荃灣漁川米線 原條魚上 超有家的感覺

荃灣漁川用上原條魚作米線配料，香煎原條黃花魚夠大條又厚肉，未加調味料都已經很夠鮮味！湯底用上實色奶白色的魚湯，入口溜滑，不會過鹹，不小心就把湯喝光光。價錢比起普通米線要貴一點，但原條魚上碟來說算是不錯的價錢！

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地址：荃灣沙咀道315－323號廣益大廈地下2號舖 ​電話：2614 2628 營業時間：07:00－21:30

【4】荃灣雲米家 多元化菜式吸引客人

一進店內就聽到轟隆轟隆的台式飲品手搖機聲音，原來這裡除了賣米線，亦賣台式飲品！點了蓮藕腩肉酸辣米線，蓮藕爽脆好吃，腩肉屬薄片，如譚仔蒜泥白肉的肉質。酸辣湯底十分甜，超級開胃！來到一定要試串燒，羊肉串燒嫩滑，孜然味香，不過沒有羊膻味，獨愛這種味道的人可能就要失望了。這裡晚上更售羊腩煲、雞煲等等，十分多元化。

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地址：荃灣四坡坊17號地下 電話：2406 9318

【5】金香緣米線超爽 抵食15個餸米線！

一踏進店內，環境十分舒適，燈光柔和。湯底有四款可選，挑選了酸辣湯，湯頭較想像中清淡，不太適合重口味的人。我點的B餐配料有15款，配料份量幾乎比米線還要多。米線十分爽滑彈牙，而湯量則較少，僅剛剛浸過米線，幸好這裡米線夠爽不會吸湯泡發！順帶一提，這裡有WiFi供客人使用，一個人吃飯也不怕悶了！

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地址：荃灣沙咀道341號華興樓地下 電話：2433 1188 營業時間：11:00－22:00

【6】魚鱻魚湯米線 必吃炸魚餅！

自選套餐十分抵食，有兩餸米線、一份自選小吃，更附送一杯飲品，都只是49元！記者點上鮮魚片肉碎米線配炸魚餅，雖說魚湯魚味略嫌不夠，令我有點失望，但由於加上紹菜，湯頭亦不失鮮甜！而炸魚餅口感夠厚夠扎實，外皮炸得香脆，如可配上辣醬更惹味，屬必試之選！

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