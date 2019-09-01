黃面婆真身是地拖　84張IG漫畫神還原日常用品　你能猜中多少個？

生活中的小物件也可以成為創造靈感！畫家Keith Larsen把日常用品，變成一個個帶有趣表情的漫畫人物！

不知大家有沒有試過在日常生活中，發現一些物件，好像一個有著眼睛和口鼻，有些還很像一個有趣的表情？畫家Keith Larsen就收集了這些有趣的圖片，把日常用品好像表情設計，畫成得意漫畫人物，並上載Instagram上分享。看看你又猜不猜到這些漫畫是來自什麼日常用品？

IG畫家Keith Larsen把日常用品畫成得意漫畫。（instagram@thefaceswithinplaces）

不少食物的外表或切開後都會發現超像塊臉，番薯、青椒、番茄等都像要跟你打呼，還有一些煮食用品，都是「有生命的」！

IG畫家Keith Larsen把食物及煮食用品畫成得意漫畫。（instagram@thefaceswithinplaces）

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平日在家中和辦公室有沒有突然發現，有張臉在看你？Keith Larsen集合了在室內環境發現的物品，神還原它們的得意表情！

拖把清潔地板的樣子很認真！（instagram@thefaceswithinplaces）

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在室外發現的「臉」更厲害，小型飛機和公園的長椅也有樣子的！想不到冷冰冰的鐵製裝置，也會有可愛表情。

這椅子的表情太可愛了！ （instagram@thefaceswithinplaces）

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