【酒店FactCheck#3】8度海逸$600晚　免費下午茶平食自助餐│睇片

朋友聚會、Girls-Talk、情侶拍拖唔知去邊好？酒店的寧靜環境最適合！ 《開罐 Opener》酒店Fact Check第3集，開罐專員Ruby到位於土瓜灣的8度海逸酒店，直擊實試酒店最新十週年慶祝優惠套票！想知有咩限時抵玩優惠？套票又包含甚麼？睇內文啦！

基本房型套票房價每晚600元。（莊堅毅攝）

【開罐酒店直擊】 🏨 Opener專員Ruby目標是介紹本地酒店最新抵玩優惠，帶大家直擊酒店房間！ 🏨 題中「#3」代表Ruby已經介紹到第幾間，並非任何排名。 🏨 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者當日體驗，價錢及品質評比均以直擊當天為準。

8度海逸酒店屬四星級，自助餐以即開即食生蠔、開邊龍蝦作招徠。現推出「十週年慶祝套票」，600元的基本房型套票，包二人一晚住宿，及400元自助晚餐優惠券、400元酒店內其他飲食消費減免，共800元的回贈。

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抵住指數：⭐⭐⭐⭐

套票所包的酒店房間屬城景，因為旁邊的樓宇不高，所以景色尚算開揚。床褥和枕頭都算硬身，夠承托力。洗手間內基本用品齊全，毛巾、牙刷、牙膏、浴帽、沐浴露及洗頭水，但留意返，洗頭水護髮素為二合一，如果介意的讀者也許自備會更好。

套票中包含兩種票券，第一種是400元酒店內餐飲減免，可用於自助早餐、下午茶套餐等。換句話說，住宿期間可以免費吃到TeaSet（原價每位168元）！

另外的400元自助餐回贈券，是4張100元的優惠券。不過每人每次僅限用一張，剩下的可以轉贈朋友或下次再用。自助晚餐原價每位478元（星期一至四）、508元（星期五至日、公眾假期及前夕），減免後各位可以用378元或408元享用自助晚餐。

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+ 7 + 6 + 5

另外套票都可以加錢升級房型，加100元可以升級為豪華客房，加700元則可以升級為附有煮食設備、客廳、大雪櫃的套房。

▼點擊圖片看升級房型內部！▼

+ 2

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+ 20 + 19 + 18

打卡指數：⭐⭐⭐⭐⭐

房間內沒有特別的打卡位，但套票包含的餐飲回贈，可以用作酒店內消費，例如打卡必備的下午茶套餐！在戶外池畔吃英式下午茶，打卡美到不行！

周邊方便指數：⭐⭐

酒店位於土瓜灣，附近並無港鐵站，可以乘坐酒店提供的穿梭巴士來往尖沙咀、紅磡及黃埔花園，不過班次較為疏落，大家要好好留意時間表。

【Ruby溫馨提示注意位】

1. 洗手盆水龍頭的開關方式有點刁鑽，想知正確開關方式？睇片啦！

2. 房間並無USB充電位，來過夜要自己帶插頭！

3. 風筒是最基本的Panasonic負離子折合式風筒。

4. 洗頭水、護髮素是二合一，介意的讀者可能自備更好。

5. 套票包含的四張100元自助餐優惠券，每人每次只限用一張。

6. 以上收費未計加一服務費。

8度海逸酒店 Harbour Plaza 8 Degrees

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號

電話：3400 3000