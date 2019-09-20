4間酒店英式下午茶$150元以下　最平每位$80食8款餐點│10月必食

不少甜品控都鍾情英式三層下午茶，單是賣相已經可以狂打卡。《開罐 Opener》為你精選4間10月必去的酒店下午茶，人均150元以下就有交易，當中最平僅需75元！

抹茶主題下午茶，亦有招牌芒果拿破崙蛋糕。

【1】8度海逸酒店 期間限定抹茶主題

適逢開業十週年，8度海逸酒店推出「十週年紀念下午茶」，以抹茶為主題，鹹點推薦黑松露蟹肉三文治，而甜點當然最推薦8度海逸招牌甜品芒果拿破崙蛋糕！下午茶原價168元，透過酒店eShop預定的話，可享優惠價每位98元。

不過留意返，最少要二人一起才可以點這個下午茶餐，而且會加收$16.8的加一服務費（按照原價收費）。

10款下午茶餐點包括：

。抹茶巴伐利亞蛋糕

。抹茶芝士蛋糕

。抹茶千層蛋糕

。招牌芒果拿破崙

。英式鬆餅配抹茶忌廉

。煙三文魚他他伴蟹籽

。炸薯角伴綠茶鹽

。芥末鮮蝦沙律

。黑松露蟹肉沙律開面三文治

。脆香無骨雞翼

【8度海逸酒店：十週年紀念下午茶】 日期：2019年10月1日至10月31日 時間：15:00－17:00 地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

嘉湖海逸酒店推出開心果主題下午茶。（莊堅毅攝）

【2】嘉湖海逸酒店 開心果主題下午茶

嘉湖海逸酒店推出「開心逸逸食」下午茶套餐，以開心果做主題，有開心果撻、開心果忌廉蛋糕等共八款甜鹹點。原價128元一位、228元兩位，價格算是十分親民。現時透過酒店的eShop預訂開心果主題下午茶，更可享67折優惠及免收加一。計算優惠後，一個人來享用下午茶的價格為85元，而兩位享用價格只是160元，即人均60元即可享用，CP值超高！

但要注意優惠須於兩日前網上預訂，才可以享用優惠！

8款下午茶餐點包括：

。開心果蜜糖脆雞

。開心果朱古力漿脆多士

。開心果脆芝士

。開心果芒果蛋糕

。開心果忌廉蛋糕卷

。開心果意大利曲奇

。開心果撻

。開心果芭菲

【嘉湖海逸酒店：開心逸逸食下午茶】 日期：即日起供應 時間：12:00－22:00 地址：香港天水圍天恩路18號

三層的英式下午茶，當然少不得兩球Häagen-Dazs雪糕！（莊堅毅攝）

【3】帝景酒店 聯乘Häagen-Dazs下午茶

帝景推出「甜蜜奇緣下午茶」，以Häagen-Dazs雪糕做主題，有北京烤鴨卷、他他煙三文魚蛋白撻等五款鹹點，另有Tiramisu等五款甜點，當然少不得一球Häagen-Dazs雪糕。

份量為兩人享用，價錢為280元，即人均140元。不過留意價錢未連加一，以及必須二人同行。

10款下午茶餐點包括：

。他他煙三文魚蛋白撻

。意式巴馬腿蜜瓜筒

。開心果仁香檸紅花炸意大利飯團

。辣肉醬牛油果筒

。北京烤鴨卷

。Häagen-Dazs™士多啤梨雪糕

。咖啡酒意大利芝士蛋糕

。比利時朱古力慕絲筒

。紅豆綠茶奶凍配柚子啫喱

。薄荷芒果瑞士卷

【帝景酒店：甜蜜奇緣下午茶】 日期：即日起至11月30日 時間：15:15－17:15 地址：香港荃灣汀九青山公路353號

在下午茶加入蟹棒、鮑魚，小編就真的沒有試過。（百樂酒店官方網頁）

【4】百樂酒店 最平每位$126.7 嘆「北海道の味」下午茶

通常下午茶都偏重甜點，假如你喜歡鹹點的話，小編私心推薦百樂酒店下午茶！這一個「北海道の味」下午茶套餐有皇帝蟹棒煙三文魚卷、香蒜牛油鮑魚田螺撻等鹹食，配上蛋糕等共11款食物。價錢方面星期一至五178元一位、298元兩位，即每位149元。而星期六、日及公眾假期則198元一位、338元兩位，即每位169元。

現時更有Facebook讚好優惠，讚好酒店的官方Facebook Page之後，可以有75折優惠，不過留意返，以上價錢未連加一！計算折扣及加一後，星期一至五兩位價錢為253.3元，即每位126.7元；星期六、日及公眾假期兩位287.3元，即每位143.7元。

11款下午茶餐點包括：

。日式芒果皇帝蟹棒煙三文魚卷

。香蒜牛油焗鮑魚田螺撻

。北海道牛乳蟹肉可樂餅

。北海道芝士波

。北海道3.6牛乳流心芝士麵包布甸

。北海道赤肉蜜瓜慕絲蛋糕

。日本白桃慕絲蛋糕

。北海道紅豆綠茶慕絲蛋糕

。北海道煉奶木糠布甸

。十勝紅豆綠茶布甸

。英式提子牛油鬆餅