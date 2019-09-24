女友與閨密分享男友裸照　網民細看帖文發現案情不單純

外國有男網民愛跟女朋友互傳裸照，可是他最近發現，原來女朋友曾經跟閨密分享其裸露照片，閨密間更會一起更對他「評頭品足」，令他非常困擾。

有網民近日在reddit上發文，分享他的愛情煩惱。他指自己跟女朋友都是17歲，平時會互傳裸照，他自己收到之後，會將相片傳在私密的資料夾，隨即會刪除手機中的相片。可是最近，由女友閨密的男友口中得知，原來女生在喝醉了的情況下，跟朋友分享男生的裸照，當中有不少更是他下體的特寫。

不少男女都會通過電話來調情。（《奶酪陷阱》劇照）

除了看之外，閨密更對他的小弟弟「評頭品足」，知道自己「暴露鳥」之後，男生非常困擾，更當面質問女友是否真有其事。女友先是否認，後來雖然承認，但卻指「很多人都是這樣」，更指這是對他的肯定，男友應該感到高興。

女友喝多了，男友暴露鳥。（《美女孔心》劇照）

男友對此感到非常困惑，因此到reddit上發文向其他網友請教「我應該為此生氣嗎？」不少網友一開始都認為，女友沒有得到男友同意，就跟別人分享裸照，是不要得的行為；亦有網民指男友自作自受，根本不應該傳裸照。直到有一位網友的留言，突破一眾花生友的盲腸，眾人才發現案情不單純。

↓↓↓ 按圖看網民破突盲腸經過 ↓↓↓

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原來有網民發現，二人都未滿18歲，傳閱對方的裸照，分分鐘罪加一等，犯上兒童色情罪行，更有網民指未成年喝酒亦屬違法，希望二人「懸崖勒馬」，以免負上刑責。想不到一篇愛情煩惱帖文，最後變成警世POST。