【AKB48】AKBINGO!停播　回味13個經典時刻：誠實將棋、私服秀

AKB48冠名節目《AKBINGO!》正式完結停播，作為招牌級節目，是不少朋友認識AKB的「必經之路」，讓我們一起回味節目的經典瞬間吧。

《AKBINGO!》自2008年開始播出，至今已經11年了，迎來了多少明日之星，又送走了多少回憶？節目滿滿的惡搞，誠實將棋、惡搞躲避球、男裝企畫等，亦令人看到偶像們的另一面，也令人看到她們的努力。不少TOP都經過節見洗禮，例如以反應誇張的柏木由紀、王道偶像渡邊麻友，以及其他神七們，都不能倖免。

經過11年，《AKBINGO!》終於走入歷史。（《網上圖片》）

小編作為一個南推，除了在誠實將棋中TKMN不斷中槍的情況，印象最深的是她被大島優子陷害的整人企畫，為隊友承擔了不是自己犯下的錯，亦是極少數成員看了沒有捧腹大笑，反而一臉嚴肅的整蠱環節，網友亦指出，高橋南的擔當令人佩服。

整蠱結束，真相大白之後，高橋南立即哭了出來。（《AKBINGO!》截圖）

另外，主持人搞笑組合「Bad boys」可謂看著AKB長大，由藉藉無名成長至國民女團，都有他們的身影，不過他們亦已經在 2016年畢業，組合成員更流下了男兒淚，「我們的第一章工作已經完成，第二章就靠大家了」。不少成員對他們的畢業非常不捨，Bad boys亦是老粉們的回憶之一。（雖然之後的Woman Rush Hour也很不錯，不過小編總是覺得Bad boys對感覺一些。）

《AKBINGO!》的主持Bad boys亦是老粉們的回憶。（《AKBINGO!》截圖）

隨著《AKBINGO!》的完結，很多東西亦只能回味，不管你是新飯還還是回鍋粉，甚至是名路人，都停一停，看看《AKBINGO!》的13個經典場面吧。

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