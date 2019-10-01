網民熱推10個超廢回應讓你一秒躁底　令人一聽即「著」是哪一句？

雖然話「朋友，我當你一世朋友」，但始終每個人都是獨立個體，在回應對方時若果不好好考慮對方的心情，會很容易影響到人際關係。 近有網民分享在生活中聽過最廢的回應，其中更有部分會令人秒速躁底。《開罐Opener》精選了當中10個讓人超火的留言，讓大家測試一下忍耐力！

生命中無法避免會遇到一些人，超喜歡說一些廢話，讓你一秒躁底。例如在你生氣時叫你不要生氣，在你呼吸困難時建議你繼續呼吸，讓你在當下更加火大。有一群飽受廢話影響的外國網民就在外國討論區Reddit上集思廣益，誓要將自己生活中聽過最讓人火大的回應羅列出來。

我唔係專家，口頭用語不完美，可接受，要改善。這幾句話，大家有沒有似曾相識？（《彬與瑛》劇照）

記者實測看完以下10個留言後，的確拳頭非常硬，有一股怒火想要發洩出來。

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（《開罐》製圖）

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其實以上十句一聽便令人躁底的說話，可能自己也講過不少。下次若朋友做了令人傻眼的舉動，不妨試著說「冇事啊嘛？」，而不是跟他說你「冷靜啦」，相信對方即使認為你的說話不完美，但也可接受。

香港人們在日常生活中有遇見過這些讓人一秒躁底的回應嗎？如果有相似經歷的話，留言跟大家分享一下吧！