嚴選5間運動型Party Room　記者實試仿冰上曲棍球、桌上足球

Party Room近年開到其門如市，部分party room除精心佈置讓大家打卡，還有不少大型玩樂設施供客人耍樂。今次《開罐Opener》集合5間運動型Party Room，除開最平只需每小時人均$22起，小編更親自到其中兩間Partyroom試玩！

現在Party Room眾多，一般基本設施如桌上遊戲、遊戲機等，或許已經滿足不到好動的大家。現在​不少Party Room都加入不同的遊玩設施，今次《開罐Opener》集合5間有運動型設施的Party Room，小編親自到其中兩間Party Room親身試玩！

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【1】極罕見室內冰上曲棍球體驗​：Fun Fun Fun Party Room​

位於荔枝角的Fun Fun Fun Party Room，面積達3500呎面積有多款其他party room少見的運動型遊玩設施，包括冰上曲棍球體驗、6人對戰乒乓球桌和Nerf Gun海棉彈槍體驗等等，小編試玩了冰上曲棍球體驗。場地除了有服裝提供，職員也會從旁指導如何打球。職員指有兩種玩法，一是普通曲棍球玩法，2人一隊，兩隊鬥快把球打入對方籠門。第二個玩法是坐在有碌的椅子上，玩起來更有速度感。最多可以6人一起玩，雖然冰上曲棍球室看起來面積不大，小編跟3位職員一共4人在場內玩也不覺得逼狹，不會因為地方不夠而有碰撞。玩到累可以在300呎變色波波池內唱K休息一下。



較美中不足的是，如果只有三幾個朋友想上去玩就有難度，因為party room規定，星期一至五及假期前夕最少12人包場，每位4小時收費為88至198元，根據不同時段而定，而冰上曲棍球體驗不需額外收費。

👇👇👇 Fun Fun Fun Party Room 運動設施 👇👇👇

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👇👇👇 Fun Fun Fun Party Room 環境及其他設施 👇👇👇

+ 13 + 12 + 11

收費詳情 日期 時段 每位收費/4小時 最少包場人數 星期一至五及假期前夕 11am - 2pm $88 12位 星期一至五及假期前夕 2:30pm - 6:30pm $148 12位 星期一至四 7pm-11pm $168 12位 星期五及假期前夕 7pm-11pm $198 12位 星期六、日及假期 所有時段 $198 20位 3歲以下免費，12歲或以下/70歲或以上半價 包全部設施及無酒精飲料任飲

即日至11月7日有萬聖節優惠，星期一至五滿30人4小時每位收費88元，滿20人4小時每位收費138元，星期五晚、及六、日不適用。

Fun Fun Fun Party Room 地址：荔枝角光昌街3號鴻昌工廠大廈7樓B室

【2】一場多個多人對戰設施：Ball Room​

位於荔枝角的Ball Room​，全場全積約一千多呎，這間Party room的一大賣點是Pool Soccer桌上足球，遊戲將美式桌球與足球結合，在3米×6米的「草皮波枱」上，不用Que而是用腳踢球入洞。完全沒有球技的小編試玩，也覺得不太難控制，甚至比桌球更刺激！跟據小編試玩經驗，玩桌上足球的時候，走動時要注意，不要碰到散落在「桌球枱」的球哦！

場內正中央是可以4人對戰的星際氣墊球，小編試玩後認為比一般氣墊球更刺激好玩。還有一項推介設施，是在Party room少見的桌上沙壺，雖然只可以二人對戰，但玩起來講求眼界和速度，小編也要多玩幾次才能掌握箇中技巧。場內還有一部飛標機，也設有PS4和桌上遊戲等基本遊戲設施。跟一般 party room不同，這間可以不包場入場，費用是每半小時30元。但想玩個別項目要額外收費，桌上足球不限參與人數每小時180元。

👇👇👇 Ball Room​ 運動設施 👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

👇👇👇 Ball Room​ 環境及其他設施 👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

收費詳情 不包場入場費：$30/半小時（最低收費為2小時） 項目 收費 桌上足球 $180/小時（不限參與人數。需要提前預約） 星際氣墊球 $5/Coin；$25/6 Coins $100/25 Coins （每鋪4 Coins） 包場費用 人數 時數 到會盤數 總收費 平均每人費用 15 2小時 沒有 $2100 $140 15 3小時 12盤 $4500 $300 25 4小時 20盤 $8000 $320

BALL ROOM 荔枝角億利工業中心4樓417室

【3】VR雙人動感座椅：No 1. Party Room 01​

位於觀塘的No 1. Party Room 01​有2500呎超大空間，有蛋型雙人VR動感座椅，可以和一位朋友同時玩，一同享受好玩刺激VR遊戲。場內還有還有籃球機和飛鏢機。女生們想和三五知己影相打卡，場內亦有不少拍卡位，粉色系設計的幻彩波波池和粉红打卡區，拍照首選！

👇👇👇 No 1. Party Room 01​設施及環境 👇👇👇

+ 8 + 7 + 6

收費詳情 日期 每位收費/4小時 最少包場人數 星期一至四 $168 12人 星期五至日 及公眾假期 **平安夜，聖誕期和除夕節日除外 $188 20人 任飲冇酒精飲品 場內除了夾公仔要錢，如用舞台上的樂器要$500 按金外，其他都是任玩。

No. 1 Party Room 01 觀塘成業街15-17號成運工業大厦 2樓 22室

【4】最平每小時平均22元 玩3D扭扭樂： Party Room - Playground

場內的首創3D扭扭樂，把扭扭樂的圓點圖案的墊子貼到三面牆和地板上，規則和一般扭扭樂一樣，考驗大家的柔軟度和靈活度！3000呎場地還有桌球枱、超大波波池和自動麻雀機等設施。最平時段星期一至四早上6至11時，4小時每位收費為88元。平均每人每小時只須22元，是5間party room中最平。

👇👇👇 Party Room - Playground 設施及環境 👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

收費詳情 日期 時段 每位收費/4小時 最低消費 其他優惠 星期一至四（公眾假期及假期前夕除外） 6am-11am $88 12位正價成人或以上 大小同價 學生優惠可享人頭費減$10（此優惠需逐位計算） 星期一至四（公眾假期及假期前夕除外） 11am-6pm $148 12位正價成人或以上 大小同價 學生優惠可享人頭費減$10（此優惠需逐位計算） 星期一至四（公眾假期及假期前夕除外） 6pm-6am $168 12位正價成人或以上 大小同價 學生優惠可享人頭費減$10（此優惠需逐位計算） 周五、周六、周日、公眾假期及假期前夕 全日 $188 20位正價成人或以上 3歲以下免費，12歲以下半價 30人-39人:全單95折

Party Room - Playground 荔枝角青山道通源工業大廈5樓A室

【5】星期一至四每小時$30：JM PARTY

位於荃灣的JM Party基本運動設施齊備，有掟鏢機和三合一的桌球、氣墊球、乒乓球桌，雖然不是大型設施，但勝在項目多，可以一次過玩多項容易掌握的運動設施。場內還有波波池和巨型層層疊，滿足好動的朋友們。埸地分為Chill Pink和Chill Gray兩個房間，可因應人數選擇房間，或打通兩房。最平時段是星期一至四下午6時前，每位收費每小時30元，而且場地是通宵24小時開放！

👇👇👇 JM PARTY 設施及環境 👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

收費詳情 星期一至四 時段 每位收費每小時 6pm前 $30 6pm後 $40 星期五六日公眾假期及前夕 時數 每位收費 3小時 $128 4小時 $160 5小時 $188 24小時營業，最低消費為3小時。 Chill Pink房間13位或以上；Chill Gray房間8位或以上。30位起可以兩房打通玩盡所有設施。

JM PARTY 荃灣荃運工業中心一期1樓E室

營業時間及收費詳情以報導當日為準，僅供參考，詳情請向店家查詢。