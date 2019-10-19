【酒店FactCheck#6】沙田麗豪$1050　包高檔泰式精油Spa連住宿

朋友聚會、Girls-Talk、情侶拍拖唔知去邊好？酒店的寧靜環境最適合談天放鬆！ 《開罐 Opener》酒店Fact Check第6集，開罐專員Ruby到位於沙田的麗豪酒店，直擊實試酒店最新住宿優惠套票！想知有咩套票包含甚麼？睇內文啦！

房間內有一張正常尺寸雙人床。（莊堅毅攝）

【開罐酒店直擊】 🏨 Opener專員Ruby目標是介紹本地酒店最新抵玩優惠，並帶大家直擊酒店房間！ 🏨 題中「#6」代表Ruby已經介紹到第幾間，並非任何排名。 🏨 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者當日體驗，價錢及品質評比均以直擊當天為準。

麗豪酒店推出優惠套票，價格為1050元，包雙人房住宿一晚及二人泰式精油按摩（麗豪酒店內的「OM Spa」55分鐘泰式按摩原價每位880元），人均525元，變相是特價按摩加送一晚住宿！優惠期至11月30日，尚有時間讓大家約閨密鬆一鬆！

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抵住指數：⭐⭐⭐⭐

套票所包的基本房型亦有分為河景及城景，這一次Ruby就獲安排城景房，開窗簾能看到酒店泳池及對面的酒店房間。房間內有雙人床一張，最有特色是窗邊的一個梳化位，可以坐在床邊看風景談心。房間內配套不多，Ruby不大喜歡梳妝檯沒有鏡子，需要移身到旁邊的全身鏡才可化妝。而風筒是長按按鈕方能使用的款式，會令手指超酸軟！而浴室方面洗頭水、護髮素及沐浴露為三合一，洗漱用品有基本牙刷、牙膏、毛巾，沒有棉花棒、剃刀等，用品方面不算太齊全。

但抵住指數仍然有4顆星，因為包含的Spa實在CP值超高！這個套票人均525元，卻包含原價每位880元的泰式精油按摩！Spa由泰國按摩技師主理,房間燈光微弱令人放鬆，一進房間已香薰撲鼻。技師會先提供三款不同香味的有機精油給客人選擇喜歡的香味，然後用作推拿，超適合在工作過後來鬆一鬆。

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+ 9 + 8 + 7

打卡指數：⭐⭐

要打卡的話，房間實在沒有打卡的位置。假如你不介意露出香肩，做Spa這麼Chill，也算是一個打卡的好活動！

周邊方便指數：⭐⭐⭐

交通方面，麗豪酒店門外就有多個巴士站，容易直達各區。附近覓食也不太難，只要走約8分鐘到達河畔花園，就有多間食肆可以任君選擇！

【Ruby溫馨提示注意位】

1. 麗豪酒店提供的洗手間用品比較少，只有基本的牙刷、牙膏及毛巾，如果需要梳、洗面用品等，就需要自備了！

2. 這裡的房間有兩邊景觀，一邊望河，一邊望酒店泳池及城景，如果想要河景房，記得要在預約時先通知酒店！

3. 這裡的風筒是按鈕式風筒，吹髮時要不停按住按鈕，十分勞累。

4. 梳妝檯沒有化妝鏡，化妝時有點不方便。

5. 房間浴室內提供三合一洗頭水、護髮素、沐浴露。

麗豪酒店 Regal Riverside Hotel

地址：香港沙田大涌橋路34-36號

電話：2649 7878