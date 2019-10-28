【萬聖節2019】型男喬裝31個哈利波特角色　多比、天狼星超神似

還在猶豫今年萬聖節扮什麼人物嗎？最近外國有一名男子，在社交媒體Instagram上發佈自己模仿《哈利波特》電影中31位角色，維妙維肖的神情加上超俊俏的模樣瘋狂吸粉！

你能想像這位帥哥，變裝後會變成什麼模樣呢？（Instagram@phiphiohara）

這位擁有神級化妝技術的男子名為Jaremi Carey，經常在Instagram上分享自己的化妝照片。

最近他開展了這輯角色變裝系列，在10月期間，每天扮演一位《哈利波特》角色，無論男女老少，連非人類的小精靈多比的神態都能夠完美模仿，引起不少人討論。

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他模仿《哈利波特》角色的神態，是不是很似模似樣呢？Jaremi Carey每天都會上載一張新角色的裝扮照。如果有興趣觀看他未來一周的新裝扮，就要到他的Instagram上查看了！

其實Jaremi Carey平常以化名Phi Phi O'hara示人，在歐美地區是非常知名的變裝皇后（Drag Queen）。平常化身為個性十足的女生，充滿魅力的裝扮，在台上征服了不少粉絲！

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