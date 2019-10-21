【酒店優惠】11月精選600元以下套票　送自助餐、公園門票或SPA

不經不覺又到11月，今個月沒有公眾假期，更加應該好好慰勞自己！《開罐 Opener》為你精選6大人均600元以下酒店優惠套票，有的是住宿連Spa，有的是住宿連自助餐，是時候去鬆一鬆！

包基本房型，如需雙人床要主動提出。（資料圖片）

【1】悅品酒店‧荃灣 住宿連自助晚餐每位$273起

位於葵興的「悅品酒店‧荃灣」推出秋日限定食住玩優惠，套票除了一晚住宿，更包入住當晚的午餐或晚餐。記者就覺得最抵玩是平日的住宿連半自助晚餐，546元包一間房住宿及二人晚餐，可以自選一個主菜，並享用自助形式的前菜、頭盤、海鮮及甜品。

優惠期至11月30日，價格詳情：

星期一至五：住宿包二人半自助形式午餐455元起、住宿包二人半自助形式晚餐546元起。

星期六日及公眾假期：住宿包二人自助午餐482元起、住宿包二人自助晚餐637元起。

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【悅品酒店‧荃灣】 地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號 電話：3891 1968

套票包基本雙人床房型。（資料圖片）

【2】麗豪酒店 人均$525包住宿及二人泰式按摩

麗豪酒店現正推出優惠套票，1050元就有兩個人的住宿一晚及二人的55分鐘泰式按摩（原價880元），Spa由泰國按摩技師主理，選用有機按摩精油。優惠期至11月30日，很適合大家去鬆一鬆！

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【麗豪酒店】 地址：香港沙田大涌橋路34-36號 電話：2649 7878

北角海逸酒店自助晚餐有生蠔！（官方網頁圖片）

【3】北角海逸酒店 人均$600住一晚包自助晚餐

北角海逸酒店的優惠套票CP值也甚高！入住一晚連同二人自助晚餐，價錢為1200元（星期日至四）或1250元（星期五至六），即人均600元起就可以住一晚並享用原價468元起的自助晚餐。

【北角海逸酒店】 地址：香港北角英皇道 665 號 電話：2187 8888

酒店半自助晚餐包一個主菜，其他前菜、甜品為自助形式。（官方網頁圖片）

【4】旭逸酒店 人均300元住宿連半自助晚餐

現時旭逸酒店正推出「食+住」優惠套票，以600元預訂一晚客房，並於酒店餐廳享用兩位的半自助晚餐（原價每位536元）。不過留意返，記得要於官網預訂，並輸入優惠碼「DSPRO」，才可以享用優惠！

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【旭逸酒店】 地址：香港葵涌圳邊街15至19號 電話：3958 8333

8度海逸酒店自助餐有即開生蠔。（資料圖片）

【5】8度海逸酒店 人均300元送下午茶 更有自助餐優惠

套票價格為600元，包一晚基本房型住宿，更送兩種優惠票券。第一種是400元酒店內餐飲減免，可用於自助早餐、下午茶套餐等。換句話說，住宿期間可以免費吃到TeaSet（原價每位168元）！

而另外的400元自助餐優惠券，是4張100元的優惠券。不過每人每次僅限用一張，剩下的可以轉贈朋友或下次再用。自助晚餐原價每位478元（星期一至四）、508元（星期五至日、公眾假期及前夕），減免後各位可以用優惠價378元或408元享用自助晚餐。

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【8度海逸酒店】 地址：九龍土瓜灣九龍城道199號 電話：3400 3000

Ovolo奧華酒店‧南岸大堂。（官方網頁圖片）

【6】Ovolo奧華酒店‧南岸 人均$561起住宿連海洋公園入場票

「Ovolo奧華酒店‧南岸」是海洋公園合作酒店之一，有長期特別住宿計劃，除住一晚更包海洋公園一天入場門票。記者於酒店官網瀏覽，發現11月至12月期間，最平價錢為1122元一晚，連一張成人入場門票，或1484元連兩張成人門票。大家記得要在右邊的選項剔選「海洋公園1天門票住宿優惠」！

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