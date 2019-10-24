【勵志】曾被客人嫌醜　日本陪酒女靠奇招逆襲　曾3日勁賺2.5億円

日本陪酒業界一向競爭十分激烈，想要突圍而出，年輕貌美可算是基本中的基本。 不過，名古屋有位傳奇的陪酒女郎，以31歲之齡，而且長相平凡，卻仍能屹立於業界頂點，而且曾經3日內勁賺2.5億円。

小川小姐的生日會動用了12座超名貴香檳塔。（Instagram@eri.ogawa1102）

平凡陪酒3日賺2.5億？！

小川えり今年31歲，是名古屋著名陪酒女郎，更被稱為日本第一陪酒，皆因曾經在她去年一連三天的生日派對上，客人們為她準備12座香檳塔，每座動用超過40支價值60萬円（約4.3萬港幣）的名貴香檳，創下3日超過2.5億円（約1800萬港幣）營業額的驚人記錄。

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人氣逆轉靠奇招

看完她的照片，相信不少人腦海到會浮現一個問題：「她憑甚麼能3天賺2.5億？」

的確，小川的長相並不算突出，在業界中更算是平凡，這也是她成為陪酒生涯前6年一直沒人氣的原因，嫌她醜而要求換人的客人也不少。

到底她施了甚麼魔法，令她能逆轉原本低迷的人氣，成功攀上頂點呢？近日日本TBS電視台節目《中居くん決めて》為她製作特輯。

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一年有360日都在上班？！

小川小姐同時也是位工作狂，除了大時大節閉店外，她基本上都會上班，一年一共出勤360日，曾經登上富士山後即日趕回去上班，完全沒有休息。



而她的薪水是時薪制，會按營業額浮動，平均18.6萬円1小時（約1.4萬港幣），年賺超過2億円（約1447萬港幣），她更透露自己現時的存款能買下一棟樓。

小川小姐透露自己存款能買下一棟樓。（節目截圖）

小川小姐在Twitter已揚言自己將會於2019年11月30日正式引退，慢慢享受屬於自己的人生。