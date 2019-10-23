Google助理終於識講廣東話　記者實試9條問題　識搞爛gag超爆笑

IPhone有語音助理Siri，而Google亦在數年前開始推出Google Assistant語音助理，不過一直未有完整的廣東話支援，直至昨日（22日）Google Assistant終於識講廣東話，《開罐》小編已經急不及待跟Google小姐激情對話。

《開罐》小編實試跟Google小姐對話，包括跟她表白、請她唱歌和RAP，Google小姐的回答都令人驚喜，而且非常貼地。更難一點的問題，例如叫她講鬼故甚至「笑兩聲來聽吓」，她的回答都非常有趣，有些更會自帶音效。最令小編感到意外的，是叫她講笑話，Google小姐說出了N個非常地道的食字爛gag，果然食字才是廣東話的精粹。

Ben Sir早前在google的發有會上，指google的更新讓本地手機用戶有更多機會可以用到廣東話，為廣東話的保育付出了相當大的努力。（資料圖片）

我們一共問了Google小姐9條問題，更把畫面都錄了下來，影片可以在文章最後觀看，我們先來看看她搞的爛gag吧。

↓↓↓ 按圖看Google Assistant搞爛gag ↓↓↓

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↓↓↓ 按圖看Google Assistant妙問妙答↓↓↓

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大家不妨多多跟Google小姐聊天，如果遇上有趣的對話，可以跟我們分享。不過提提你，iPhone的用家因為APP上架需時，可能要遲一點才可以使用相關功能了。

↓↓↓ 大家不妨聽下小編跟google小姐的激情對話，去片↓↓↓