【拍拖要考牌#11】常向閨密訴苦易令戀情告吹？專家逐點分析

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《先熱情地打掃吧》劇照

最近《開罐Opener》收到女生 R 的讀者來信。R 哭訴男友對她不太上心，答應的事沒有辦到，質疑「男友到底是否不夠愛我 ？」R 又指經常向閨密訴苦，朋友都勸她分手。以下是 R 來信全文：

Hi 戀愛專家：



我最近有戀愛煩惱 😭我男朋友對我不太上心，經常遲到，答應的事又沒有辦到，每一次期待都落空。到底他是不是不夠愛我？



每一次不開心，正常女生都會找朋友傾訴，但我發現傾訴太多，現在連我的朋友都已經對他很反感，令我變得超級難做，聽完朋友的勸告又會更加想分手，好矛盾！遇上感情上不開心的事時，到底應該跟朋友傾訴嗎？會不會令情況變本加厲？

謝謝你啊！

By R

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專家：勿因多心成男友困擾

PICKUP HONG KONG 社交力學培訓導師 Cod Cheung 表示，愛情有階段性，經過了熾熱的熱戀期後，恢復到常温是正常不過的事。所以不要太擔心，也不要將伴侶任何做得不足的地方，馬上與「他已經不愛我」掛鈎。



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常向閨密訴苦更易令戀情告吹？閨密間話題除了會聯八掛和購物外，怎少得講另一半的壞話。或許和閨密訴訴苦，能排解在感情關係中的鬱悶，但它這僅僅止於排解自己的鬱悶，對二人關係卻毫無幫助！點擊看看專家解說。

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