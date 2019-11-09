【拍拖要考牌#12】男友政見突變中大女崩潰：該分手嗎？　專家話⋯

愛情求生手冊！情路上陷阱處處，一不留神激嬲男/女朋友，從此過著慘痛的生活。香港地豈止生仔、擔遮要考牌，《開罐》為各位愛情新牌仔，增加情場求生技。 📧 如果你遇上感情難題，可以email到opener@hk01.com，《拍拖要考牌》會邀請專家免費為你解答。 📧

《三流之路》劇照

政見不同鬧分手究竟應唔應該講分手？有中大社工系女生於 Facebook 專頁 CUHK Secrets 中發文指，與男朋友拍拖一年多，政見本來一樣，但不知為何近日男友立場突然大變，讓女生大呼：「我應唔應該同佢講分手？」

CUHK Secrets 截圖

故事峰迴路轉 ？！

在社工女生發文數天後，又出現一則「To 新亞社工女朋友」的帖文，指不想連累女友所以騙她自己政見突變，不少網民留言大呼發展峰迴路轉。

CUHK Secrets 截圖

《三流之路》劇照

前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，在通訊發達，社交媒體極普及的年代, 大家留係自己「同溫層」愈耐，就會與持相反意見的人愈走愈遠, 無論那人是你朋友或情人。

Yubi指，如果情侶遇上政見不合, 先不要有要說服對方的想法，「政見同世界觀，就好似一個人嘅『冰山』， 你只能夠望到冰山嘅一部分，而冰山沉係水底嘅部分，即係我哋嘅過去，可能連當事人自己都唔認知對自己有深遠嘅影響。」

Yubi又說，「情侶政見突變，係因為咩事情而觸發到，實在不得而知。但如果你愛一個人，願意包容佢嘅過去，咁政見只係佢個人嘅一部分，仲有好多部分值得你愛同欣賞」，「真正的求同存異，係要學識從對方嘅相反意見中，仍然能夠找出可取同欣賞嘅地方，討論得政見其實都係對未來有寄望, 期盼社會變好嘅人。以此作出發點作討論，或者有更多建設性嘅想法可以畀到。」



▼▼▼▼點擊看化解矛盾小貼士▼▼▼▼

近期有不少網民在討論區留言指，情侶間因政見而爭吵甚至分手。有網民分享3個小方法，當遇到同另一半政見不同時可如何處理，又勉勵同行者「條路可能仲好長好長，有時都唔知會點行、可以點做。但真心希望有情人都可以一齊努力行落去」。

▼▼▼▼點擊看網民分享▼▼▼▼