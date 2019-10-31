【實試】麥當勞期間限定「蕃茄蛋豬扒飽」　厚切炸豬扒有驚喜

《開罐 Opener》派出記者，為大家試食麥當勞最新推出的期間限定「蕃茄蛋豬扒飽」！到底這款麥當勞話「用手就歎到嘅豬扒飯」味道如何？

麥當勞10月31日起推出全新「蕃茄蛋豬扒飽」，話係「用手就歎到嘅豬扒飯」，到底塊豬扒有何特別？醬汁是什麼味道？《Opener 開罐》記者Johnny和Ruby日前率先試食！

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麥當勞新推出「蕃茄蛋豬扒飽」

這一次麥當勞新推出的「蕃茄蛋豬扒飽」夾著一塊炸豬扒。一聽到豬扒，最怕麻煩的Ruby立刻劈頭一句：「豬扒有無骨？」大家請放心，漢堡包中是沒有骨的厚切豬扒！除豬扒外，餡料更有芝士煎蛋，還有甜甜的洋葱絲！

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+ 5 + 4 + 3

醬汁味道酸甜清香

最讓Ruby感到驚訝的絕對是醬汁莫屬。包中的醬汁竟然有齊粟米、蘿蔔、青豆等「三色豆兄弟」！醬汁和三色豆已融為一體，口味酸甜更有淡淡菠蘿清香。考慮到人人口味不同，Ruby就貼心問到能否「走豆」，麥當勞員工就指，醬汁和三色豆不能分開，想「走豆」的話，就要連醬汁都一併走掉，比較可惜。

漢堡包有豬扒飯味道😂

Johnny吃完這款「蕃茄蛋豬扒飽」後也有感想。他認為新包分量非常充足，就算是年青力壯的自己（有待驗證）也覺得肚皮漲漲超夠飽！他更表示厚切豬扒吃落滿足，與豬扒飯的味道非常相近，令他想起中學午餐時吃豬扒飯的回憶。

新「黑糯米批」像中式糖水超滿足

除了新推出的「蕃茄蛋豬扒飽」，麥當勞更首次推出「黑糯米批」，兩人都一致覺得味道好像港式甜品店的椰汁黑糯米糖水，又不會過度甜膩，吃完以後就像食完糖水一般超級滿足！

ShakeShake薯條返嚟啦！

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