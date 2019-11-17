全港抵食BBQ推介　8大200元以下任食燒烤場　無敵大海景任燒任飲

天氣漸冷，秋意漸濃，想在緊張的氛圍鬆一鬆，可以去燒烤。去燒烤場不用自己準備食物，又不用「霸爐」，《開罐Opener》為大家集合全港8大抵食燒烤場推介！

【1】近沙灘有海景：小欖燒烤樂園

小欖燒烤樂園入晚後景色美麗。（小欖燒烤樂園 Siu Lam BBQ by the Beach Facebook專頁圖片）

小欖燒烤樂園的旁邊就是沙灘，可以邊燒烤邊欣賞海景！入場收費包全日任食食物，但飲品方面，只包一支水一罐罐裝汽水。成人每位$120起便可任食三十多款食物，有韓式、越式、泰式食材，如韓式豬腩片、秘製叉燒粒、泰式甜酸豬頸肉、土匪雞翼等。另加30至40元的開爐費，費用包括兩包炭、托盤、蜜糖、紙巾。

+ 4 + 3 + 2

星期一至五 下午14:00至零晨1:00 任食價：$120 開爐費 $30 星期六及日 公眾假期 上午11:00至零晨1:00 任食價：$150 開爐費 $40 地址：屯門青山公路小欖段DD384 LOT253

【2】海邊任食、果汁汽水任飲：西貢海灣會燒烤會所

海邊任食燒烤（Beach BBQ King-Sai Kung 西貢海灣會燒烤會所Facebok專頁圖片）

位於大網仔路沙灘旁的西貢海灣會燒烤會所，成人每位$188起，可以全日無時限任食二十多款燒烤食材，包括牛扒、豬扒、雞翼、金沙骨等肉類，也有丸類、腸類、蔬菜、水果等，連汽水、果汁也是任飲！

星期一至四 (6:00pm-12:00am) 成人 $188 星期五 (6:00pm-1:00am) 成人 $198 星期六 (3:00pm-1:00am) 成人 $218 星期日 (1:00pm-12:00am) 成人 $218 地址：西貢大網仔路沙下村9號地下

【3】每位$110最平港式燒烤 ：大美督嘉年華燒烤

入夜環境同樣優美。（嘉年華燒烤 BBQ Party × Happy Slide Facebok專頁圖片）

港式BBQ平日成人$110，可以任食4小時。還有韓烤和重慶串燒可以選擇，但只可以任食3小時。韓燒有腩肉片、韓式豬腸、韓式豬皮等，重慶燒串則有多款特色串燒，如香辣火腎串、羊肉串、麻辣丸串等。

+ 5 + 4 + 3

港式燒烤（4小時任食，4人起）星期一至五 成人$110 星期六、日、公眾假期及前夕 成人$170 開爐費：$50/爐 韓燒或重慶串燒（任食3小時，4人起） 星期一至五 成人$148 星期六、日、公眾假期及前夕 成人$188 開爐費：$100/爐 地址：大埔汀角路17-29地段

【4】市區之選：美孚九華徑燒烤場

九華徑自助燒烤場環境。（九華徑自助燒烤場 Facebok專頁圖片）

任食燒烤不一定要到新界郊區，美孚九華徑也有燒烤場。夜場全段7.5小時任食連開爐費，包一罐汽水及一支水，成人最平$158一位。食物選擇多，其中較有特色的是香草龍脷柳、煙薰鴨胸肉、蒜香雞腳、黑椒牛脷、台式熱狗腸，當然也有各款肉類、丸類和蔬菜。

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任食燒烤 日場 星期六、日及公眾假期 1:00-6:00pm 成人$158 夜場 星期一至四5:00pm-00:30 成人$158 夜場 星期五5:00pm-00:30 成人$178 夜場 星期六5:00pm-00:30 成人$188 夜場 星期日 5:00pm-00:30 成人$168 無須任何開爐費用 地址：茘枝角九華徑舊村口 (茘欣苑對面)

【5】無敵大海景：龍鼓灘海邊燒烤樂園

戶外BBQ有無敵大海景。（龍鼓灘海邊BBQ Facebok專頁圖片）

鄰近海邊的龍鼓灘海邊燒烤樂園有無敵大海景，可以吹著海風燒烤。有海邊位和普通位選擇，價錢相差20元。任食燒烤成人收費140元起，包一支水及一罐汽水。燒烤必食的雞翼，這裡總共有6款口味，還有少見的蝦醬雞翼。

星期二至五（公眾假期除外） 14:00- 23:00 普通位 $ 140/ 海邊位 $ 160 星期六 12:00- 01:00 星期日 12:00- 23:00 普通位 $ 150/ 海邊位 $ 170 開爐費 $45 星期一休息 （假日除外） 團體預約另議 地址：屯門龍鼓灘村 136 地段

【6】40多款食物：隱世山莊

隱世山莊環境。（隱世山莊Facebook圖片）

這裡食物飲品款式選擇多，除了基本扒類外，也有不少串燒，如雞肉串、什椒牛柳粒串等，還有丸類、腸類和蔬菜，香草蒜茸包、棉花糖串等任食選擇。飲品包不含酒精飲品，包括汽水、烏龍茶、菊花茶等。

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星期一、二、四 成人：$149位 /4小時 $179位/不限時 星期五、六、日、假期及前夕 成人：$ 159位 /4小時 $ 189 位/不限時 星期三休息（大型 party 或獨立房可另作安排營業） 爐炭費：普通爐$70（仼用炭） 特大爐$120（仼用炭） 地址: 元朗鳳麒路大旗嶺村148號

【7】湖畔燒烤：嘉湖吉吉燒

紅燈籠裝飾別具風味。（嘉湖吉吉燒Facebook圖片）

吉吉燒天水圍店位於湖畔，是少有可以在湖邊燒烤的場地，加上別具風味的紅燈籠裝飾，食客可以在優美湖邊享用美食。成人每位$140起，無需開爐費，可任燒6小時，食品種類包括黑椒牛仔粒、麻辣雞翼、豬頸肉等，總共三十多款食物，但只包飲品一罐，要額外飲品需要在場內士多購買。

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非特別日子收費 星期一至四 成人 $140（6小時） 星期五、六及日 公眾假期 $160（6小時） 地址：天水圍馮家圍30號

【8】港式燒烤、旋轉燒烤兩選擇：汀角灣燒烤農莊

汀角灣燒烤農莊環境（汀角灣燒烤農莊網站圖片）

覺得傳統燒烤，要長時間拿燒烤叉太累，這裡有自動旋轉燒烤爐。不用自己動手，燒烤爐會自動轉動串燒，還可以一次過燒12串，收費是星期一至五每位$158，星期六、日每位$178，燒烤時間不限，但限時取食物，開爐後3.5小時內可以取食物。除了雞翼、豬頸肉、扒類及丸類外，比較特色的食物有墨魚頭和香草羊架等。每爐送煲仔蜆一煲、蒜蓉金菇一份，每位送藍尾蝦一隻及菠蘿一塊。

+ 3 + 2

串燒/港式燒烤 星期一至五：$138/位 星期六、日：$158/位 旋轉燒烤 星期一至五：$158/位 星期六、日：$178/位 公眾假期及前夕另特別收費 開爐費：$50/爐 地址：大埔汀角路汀角路村對面

營業時間及收費詳情以報導當日為準，僅供參考，詳情請向店家查詢。