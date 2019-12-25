Grand Maison東京│木村拓哉《摘星廚神》扮廚師　28年演20種職業

編按﹕木村拓哉被日劇迷追捧為「大神」，除了個人魅力十足，也歸因於他能演出多種職業而無違和感的精湛演技，《悠長假期》（1996年）的鋼琴家、《美麗人生》（2000年）的髮型設計師及《律政英雄》（2001年）的檢察官等，鼓勵眾多人了解或投身各種行業。今次新作《Grand Maison 東京》（グランメゾン東京）不知又會為我們展現什麼演繹呢？

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這是木村拓哉自去年《BG～身邊警護人～》後再次主演黃金檔連續劇。今次飾演的是他演藝人生中第二十二個職業「法式料理廚師」尾花夏樹。夏樹憑藉着自身的努力及天賦在巴黎開店，並獲得二星的評價。但因為他的自信心逐漸變成驕傲，而一直無法獲得三星的榮譽。正當他因此而飽受痛苦時，店內發生嚴重事件，一夕之間事業與夥伴全失，跌入人生谷底。

木村拓哉飾演的是他演藝人生中第二十二個職業「法式料理廚師」尾花夏樹。（《Grand Maison 東京》劇照）

就在此時，夏樹遇到由鈴木京香飾演的女主廚早見倫子，決定與她一同回到東京成立新店「Grand Maison 東京」，打算集結最好的人才，以三星為目標而奮鬥。故事就以夏樹及一眾夥伴努力奮鬥，並成功逆轉人生的「大人的青春」的人性劇。

玉森裕太飾演追隨夏樹的廚師平古祥平，過去因為憧憬夏樹而到巴黎與他一同學習，但卻因為夏樹輕視員工，只能在忍耐的狀態下刻苦學習。回到日本後成為一流飯店的主廚，不過對於每天都做相同的東西漸漸感到厭煩。當此時聽到夏樹回到日本開店，他會做出什麼決定呢？

尾上菊之助飾演夏樹的同期丹後學，雖然比夏樹早開店，卻被對方提早奪得星級的榮譽，使丹後學感到屈辱。視夏樹為對手，在夏樹以新店「Grand Maison 東京」奮鬥的過程中，將掌握奪得三星的重要關鍵。

及川光博飾演曾與夏樹一同工作的相澤瓶人，擁有極高的溝通能力。現時作為自由料理人有着很高的人氣，與和法國前妻所生的女兒一同生活。

澤村一樹飾演夏樹的師兄京野陸太郎，因為看到夏樹作為料理人的實力，而放棄當廚師。夏樹在巴黎開店時，京野是共同經理人。然而當店面因為某事而關閉時，京野也帶着借款回到東京。正當夏樹打算以新店「Grand Maison 東京」翻轉人生時，深知京野的力量不可或缺。而此時京野的選擇會是？

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從人設上來看，就是四平八穩。沒什麼特別驚豔的地方，但不代表平實就不會好看，還是要看怎樣說故事。今次是腳本家（編劇）黑岩勉的原創劇本，過去黑岩勉在改編劇本上獲得好評，包括《基度山恩仇記-華麗的復仇-》（2018年）及《歡迎來我家》（2015年）。今次是轉戰TBS後首次負責「日9 」（TBS週日於21:00（日本時間）播放的一小時電視連續劇時段），也是首次在TBS挑戰原創劇本。要如何調度一眾演技派及日劇界中的「大神」，是今次對他最大的考驗，期望他能說出好故事。

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首2集的導演由時下TBS最熱門的導演塚原亞由子擔當，實在令人期待！過去她以《為了N》（2014年）成名，隨後《不自然死因研究所》（2018年）、《中學聖日記》（2018年）、《The Good Wife》（2019年）雖不是收視保證，但卻因為流暢的運鏡及精美的畫面博得好評。期待今次她能以高品質的畫面感，展現木村拓哉等一眾演員最大的魅力。音樂由《黑色止血鉗》（2018年）的木村秀彬負責；主題曲是山下達郎演唱的新曲《RECIPE》。

內容提供：a12s17

作者Facebook專頁：邊緣人看日劇

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《Grand Maison 東京》」​】

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