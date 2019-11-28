麥當勞推「麥炸雞」挑機KFC、Jollibee　6大評比哪家雞肉最嫩滑？

說起炸雞你會想起甚麼品牌？KFC？Jollibee？現在連麥當勞快餐店都推出辣味炸雞「麥炸雞」，加入炸雞戰線！想知三間品牌的炸雞有何分別？哪一間最脆？哪一間最Juicy？《開罐 Opener》記者為大家逐間試食比較評測！

麥當勞即日起推出「麥炸雞」系列，《開罐 Opener》記者為大家實試，並與其餘兩間專售炸雞的連鎖店「KFC」、「Jollibee」比較，從雞髀份量、炸皮厚度、炸皮脆度、肉質嫩滑度及辣度6大方面做比較！到底誰是炸雞皇者！

▼▼▼點擊圖片看各牌子炸雞簡介▼▼▼

－食物品質以拍攝當天為準，評語均為記者個人意見－

【1】雞髀大小重量 麥炸雞最大隻！

記者以「電子磅」為三間辣味炸雞的雞下髀部位連骨磅重，看看哪一間的雞下髀大小、份量最大！肉眼看上去，麥當勞的最為大隻，KFC的雞髀則較為瘦削，而Jollibee的大小則為兩者中間。

以電子磅Fact-Check各品牌炸雞重量。（吳嘉俊攝）

▼▼▼點擊圖片看各牌子雞髀重量▼▼▼

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磅過重之後，麥炸雞的重量為124公克，是三間之中最大隻！反觀KFC的炸雞只有74克，大約只有麥炸雞三分之二的重量。

【雞髀大小重量】 麥當勞 > Jollibee > KFC

【2】辣度大比併 麥炸雞零辣味？！

三間的辣味炸雞當中，要數Jollibee最辣！Jollibee的炸雞面頭佈滿橙色的辣粉，只吃一口已經辣到流鼻水（利申：記者食開米線五小辣），而食開米線清湯的攝影師哥哥更大呼辣到受不了！不過撕開雞皮，只吃雞肉的話，就沒有辣味了。KFC辣度中等，而標榜微辣惹味的麥炸雞則幾乎零辣味，辣度跟脆香雞翼差不多，同事奶茶妹同得知原來是辣味炸雞後，更表示超驚訝：「真的丁點都不辣！」

Jollibee辣味樂脆雞面頭超多辣粉！（吳嘉俊攝）

【辣度大比併】 Jollibee >>> KFC > 麥當勞

【3】雞肉嫩滑度比較 KFC最「嚡」

撕開雞肉時，Jollibee的樂脆雞容易順著紋路撕開，油水充足，超級嫩滑！其次為麥當勞麥炸雞，由於肉質比較瘦，纖維較為緊密，所以較難撕開，不過吃起來仍算嫩滑。而KFC雞肉最瘦，脂肪不多，撕開時已經感受到肉質較乾及較嚡。

【Jollibee】撕開雞肉就知道夠不夠嫩滑！Jollibee的雞肉一撕就開，帶有油水！（吳嘉俊攝）

【雞肉嫩滑度】 Jollibee > 麥當勞 > KFC

【4】炸皮厚度 Jollibee最薄

撕開並觀察三間炸雞的炸雞皮，Jollibee的樂脆雞最薄，薄至透光！但麥當勞新品麥炸雞就超級厚，吃起來比較膩！

【炸皮厚度】 麥當勞（最厚）> KFC > Jollibee（最薄）

【5】炸雞就是要脆皮！ KFC香辣脆雞勝一籌

KFC講明「要趣就脆」，果然沒錯，一咬下去就有以下「沙」的清脆聲音，脆得像打邊爐的炸魚皮一樣！麥當勞的炸皮也屬脆口，不過因為較厚，所以減低了脆度。而Jollibee的炸皮就因為炸粉不厚，留有雞皮的口感，所以比較起來不算脆。

【KFC】炸雞的皮十分香脆，可以像薯片一樣掰開。（吳嘉俊攝）

【脆皮度】 KFC >>> 麥當勞 > Jollibee

【6】價錢大比併 KFC價格最抵食！

價錢方面，由於每一間分店價錢都有所不同，記者這次以荃灣區分店，分別為南豐中心KFC分店、愉景新城麥當勞分店及力生廣場Jollibee分店的價錢做比較。

記者就荃灣三個品牌分店的炸雞定價作評比。（吳嘉俊攝）

麥當勞單點價錢為16元一件，一桶六件價格為91元，平均每件15.1元；Jollibee單點價錢為17元一件，「歡樂桶」一桶六件價格為90元，除返開每件15元，與麥當勞比較起來價錢不相伯仲。

根據KFC官網，香辣脆雞單點價格為22元一件，不過記者購買時，就有「三件雞套餐」，售39元，平均每件13元，更連一杯汽水，所以KFC更為抵食！

【價錢】 KFC > 麥當勞 = Jollibee

雖然三間的辣味炸雞各有特色，不過對我來說，Jollibee的辣味炸雞實在太辣，我大概不會再挑戰。剩下的選手KFC及麥當勞之中，KFC價格更低，不過麥當勞的雞髀份量大得多，所以我應該會投向麥當勞的懷抱！