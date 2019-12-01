【性愛那些事#26】學會陰蒂按摩簡單三招　給女友一個大驚喜

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

「金手指」是如何練成的？其實唔難！繼之前教大家最易潮吹的姿勢之後，以及潮吹練習，今次輪到男生的金手指練習了，奶茶妹找來情愛女王SallyQ教路，如何用手指就可以令女伴更愛你。

在學習成為「金手指」之前，首先要搞清楚一些基本觀念，不少人都以為用手指令另一半興奮，只要夠快就可以，又或者參考成人影片中男優的手法，其實是「亂摷一通」，只會適得其反令女生毫不享受性愛樂趣。而且手指按摩分為外陰（陰蒂）和陰道（G點）按摩，今次就先教大家陰蒂按摩。

↓↓↓「金手指」入門陰蒂篇↓↓↓

+ 17 + 16 + 15

另一位性教育工作者Vera指出，其實做愛就如做運動，陰道也是肌肉，因此可以通過訓練，令自己及伴侶更好地享受性愛。女生亦可以自己練習一下潮吹，在床上令男友大吃一驚！

↓↓↓潮吹練習四步曲↓↓↓