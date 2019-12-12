Dickies聖誕優惠　全線門市減價　連帽衛衣/短褲/布袋/冷帽35折起

臨近年尾，多個品牌大減價，潮牌Dickies也即日起於香港門市推出聖誕購物優惠，店內指定衛衣、連帽衛衣、外套、牛仔褲低至35折優惠，最低只需$99起就能入手，《開罐Opener》記者搶先睇減價貨品，為大家推介！

Dickies過往推出印花衛衣與牛仔褲，一直受不少年輕人喜愛。今次Dickies在聖誕時節再加推優惠，指定冬季衛衣與連帽衛衣$169起，而夏季服飾則低至$99有交易。

Dickies即日起開始聖誕優惠，商品低至$99。（陳俊堯 攝）

衛衣/連帽衛衣 $169

連帽衛衣是冬季必備的配搭單品，加上Dickies商標加持，成為年輕人的熱搶商品之一。平常價格約在$400左右的衛衣，現在優惠折扣後僅售$169，記者查看仍有多款經典LOGO設計的款式發售。

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夏季服飾 $99起

同樣有Dickies商標加持的短袖上衣與短褲，現在僅售$99。

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全場配件 半價

Dickies除了多款時裝商品，配件袋款也有得減。聖誕優惠中，全店包括冷帽、銀包、護照套、尼龍袋等配件，都有半價優惠，或者已換購價購買商品。

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Dickies聖誕優惠雖然未有公佈結束時間，但據記者了解，有部分熱賣款式剩下不多存貨，如果有興趣的話，就要把握機會盡快購買了。

※ 指定貨品一件7折/兩件6折/三件4折

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