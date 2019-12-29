【戀愛心理】要成功出pool要識Message技巧　6個Dos & Don'ts要識

網路交友第一個階段就是會先聊天聊個幾天，第一封訊息受到青睞並收到回覆後，千萬別因為後面不會聊天而砸鍋！（如果你們已經在曖昧，或明顯喜歡對方了，以下不適用。喜歡的話聊什麼都好啊）

▼▼▼按圖放大看聊天時的「DON'Ts」 and 「DOs」簡介！！▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

▼▼▼下文為「DON'Ts」 and 「DOs」詳細解說！！▼▼▼

6 DON’Ts

1. 不要用自己的事開場白

剛認識的男生說：「我今天打球打得很好」、「我今天去爬山好累喔」、「我晚上要跟朋友吃飯」所以……. 到底干我屁事？這時你發現女生可能會回你一個貼圖、笑臉 、是喔、哈哈，就表示她不知道要回什麼啦！

2. 不要自以為懂對方

我發現某些男生很喜歡分析對方：「我覺得你應該是一個愛黑白的人」、「你是一個女漢子」、「我覺得你應該很懂酒」

講對了還好，講錯、讓人一頭霧水、或一點都沒有根據的分析，只會讓女生覺得莫名其妙，我跟你很熟嗎？

3. 不要一直問很概括性（難回答）的問題

「你的興趣是什麼？」、「工作忙嗎？」、「下班後都在幹嘛？」、「喜歡吃什麼？」

我的興趣很多，難道要講三天三夜。或是我根本沒什麼興趣，到底要怎麼回答？下班後每天都做不一樣的事，運動、跟同事朋友吃飯、煮飯、看韓劇、聊天、上網，但其實不就也都跟每個人差不多嗎？

4. 不要傳一個連結然後什麼都不說

我老闆也常做這種事…… 但我們真的不懂你傳這個是要……..？

5. 不要沒有情緒起伏的文字

這有點難形容，但男生很容易讓人在用文字聊天的時候感覺不到情緒，或是誤會他不開心或是他不想理你。也可能因為某些男生不喜歡用emoji（表情符號）或是驚嘆號，但適時的用文字以外的輔助情緒，讓對方理解你的開心，還是蠻重要的。

6. 不要太客套疏離 像是「您」

有些男生很喜歡稱呼女生為「XX小姐」、「請問您…」。深深覺得很像被當成長輩、客戶、客服人員，不知道我是不是也要回一句「先生，您太客氣了。」我想，寫到這可能已經很多男性身中數箭，想說女生也太難搞…. 那都不要聊！不要聊！不要聊！

《秘密訊息》劇照

▼▼▼其實不難啦，按照以下小技巧做就對了▼▼▼

6 DOs

1. 從自然的對話當中了解對方的喜好

2. 問題要具體容易回答

3. 再從回答當中去延伸話題

例如：

上週末天氣很好耶，有去哪裡玩嗎？（了解對方的興趣、平常喜歡做什麼）

禮拜五晚上有什麼特別行程嗎？（假日、下班後的行程）

最近有看什麼好看的電影嗎？（喜歡哪類型的電影）

4. 傳有趣、有意義的影片 同時表達自己的看法

有些人喜歡好笑的、白爛的，有些人喜歡感人的、跟社會議題相關的，當然不可能每個都引起共鳴，但可以從中了解對方是不是也在乎一樣的議題，或是有一樣的笑點。

5. 真實表達自己的感受和想法

附和或迎合是最不討女生歡心的，如果她說什麼你都沒想法，那也不用聊下去了。

6. 充實自己的見識

充實見識無法速成，需要靠閱讀、旅行、擴展人脈等等來建立。但我覺得是最重要的，一個見識廣博的人會更謙虛，但也會更自在，任何話題他都可以聊，不懂的就說不懂，懂的可以延伸出許多話題，通常這樣的人（不論男女）在一開始聊天的時候就會引發對方很多興趣，也會期待每次聊天的機會。

《秘密訊息》劇照

聊天是一門線上交友的學問，這樣的技巧傳授並不是要教大家假來假去，而是很多人不知道自己問題到底出在哪，他可能根本不是這個意思，但文字的力量可大可小，小則誤會，大則厭惡，簡單的幾個提醒，祝大家都能聊天順利。

【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】