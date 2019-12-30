還是不能結婚的男人｜阿部寬演53歲王老五　揭示男人最痛算這種

編按：婚姻的意義是什麼？大概就是當你滿頭白髮的時候，有一個人能夠名正言順的在你身邊，成為你的倚仗。然而，在《還是不能結婚的男人》中，男主角卻一直不能結婚。到底對於不婚主義者來說，婚姻意味着什麼？

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與其他作者一同討論喜愛話題。】

日劇拍續集，通常按真實時間去拍。即是13年後播出續集的話，主角也渡過了13年光陰，而不會虛構時間線，這樣角色便跟着觀眾成長，有血有肉而非虛構人物。2006年，桑野信介40歲，不能結婚，2019年，他53歲，還是不能結婚。從平成到令和，這個不婚中佬如何與新時代產生共鳴？

桑野信介的設定是典型荀盤，事業有成、學識淵博、有生活品味，卻喜歡一個人生活，而且「大條道理」：結婚令親戚數目翻倍、三姑六婆指指點點、大多數婚姻只能維持四年、歷史名人早已道出婚姻的可悲……盡訴不婚主義者的心聲。桑野有性格缺陷，例如說話刻薄、為人挑剔、孤傲自大、不愛交際亦不擅交際，這些都成為結婚的障礙。然而細心一想，這些「缺陷」，其實是任何人都可能擁有的缺點，差別在於在人前顯露多少。桑野信介之所以受觀眾喜愛，正正因為現實生活中的你我他都可以是桑野。

男主角桑野信介的設定是典型荀盤，事業有成、學識淵博、有生活品味，卻喜歡一個人生活，年輕時是一個不婚主義者。（《還是不能結婚的男人》劇照）

我們往往認為不婚人士「有問題」，若非人格有缺陷，便是一事無成的失敗者。桑野的故事說明了，不婚不代表有問題，已婚亦不等同人生美滿。由始至終人都是獨立個體，正如他演說中所說：「就算結了婚也會離婚，也會陰陽相隔，有了孩子，孩子也會離家生活。人到最後始終是孤單一人。」既然如此，結婚只是人生其中一個選項，不選這項也沒甚麼大不了。話雖如此，單身的人真的可以永遠瀟灑過活嗎？40歲的桑野會回答可以，53歲的桑野卻未必。

從平成到令和，有所改變的不只是揭蓋手機和智能電話（筆者今年才看第一集，看到揭蓋手機和2000 Pro Mouse，頓時體會到科技日新月異），桑野也變了。雖然筆者並非13年前看第一集，但亦充分感受到兩集之間的差異。看第一集會想笑，看第二集卻五味雜陳。沒錯，53歲的桑野依然喜歡一個人生活，但他已經不能像40歲時那般隨心所欲。有些關係，不想面對，終究要面對；有些人和事，不想改變，終究會變。

有些關係，不想面對，終究要面對；有些人和事，不想改變，終究會變。（《還是不能結婚的男人》劇照）

家人對他而言，從來是想見就見，不想見時最好不見。然而當年過半百，他也意識到，母親不會永遠在身邊，不再是想見就見得到。人年輕時總覺得時間無限，加上桑野的性格本來就屬於謹慎類，從來不冒不必要的風險，導致他經常「愛得太遲」。不論是對身處寵物店的「Ken醬轉世」心大心細，還是買咖哩味超級脆，總因為各種無謂理由錯過最佳時機。母親的生日禮物亦一樣，要不是吉山圓香，他大抵也會錯過與母親修補關係的機會。有些關係，不想面對，終究要面對—年輕時可以任性，可以逃避家人。年紀一大，當自己也發現歲月無情的時候，才體會到歲月對父母更無情，始覺要珍惜。

面對人和事的變遷，儘管桑野想裝作若無其事，亦難免感慨。木匠師傅要退休，英治要結婚，百般滋味在心頭。以前桑野總是挑剔英治，現在看到他成家立室，自然百感交雜。既替他高興，亦自感蒼老。人老了，便會回想往事。當英治和早紀遭遇挫折，想起年輕的自己，遂以自身經歷鼓勵他們勇於面對困難。這本不是他的作風，可能人年紀大了，自然對年輕人衍生一份關懷。這也解釋了為甚麼他後來會不嫌麻煩幫助由美。

面對人和事的變遷，儘管桑野想裝作若無其事，亦難免感慨。（《還是不能結婚的男人》劇照）

如果說《四重奏》演活了中年人灰到入心入肺的心境，《還是不能結婚的男人》則不但演活了不婚中年人的悲哀，亦同時提供了安慰。40歲的時候，桑野得到小滿青睞，也成功追求早坂醫生，在異性市場，他有資本。53歲，當他想透過交友軟件結交異性，卻遭到無情拒絕。那一刻他都不得不承認，即使是黃金荀盤，亦有被市場淘汰的一天。沒錯，一個人也可以過很好，想吃烤肉便吃，想聽古典樂便聽，想獨自吃拉麵也有一人間。單身，不再是幸福的障礙，然而無論過得有多好，人終歸會感寂寞，需要他人陪伴。

40歲的時候，桑野得到小滿青睞，也成功追求早坂醫生，在異性市場，他有資本。53歲，當他想透過交友軟件結交異性，卻遭到無情拒絕。（《還是不能結婚的男人》劇照）

導演最終沒有直接交代桑野與圓香有否結婚，最後大小香蕉的畫面相信不同觀眾會有不同解讀。說這套劇安慰了不婚人士，因為桑野的結局帶出了一個訊息：人到了一定年紀，便很難結婚，這是事實，但不婚不代表要孤獨終老。可以尋覓一個人陪伴在側，找到了亦不一定要步入婚姻。或許真如圓香所說，遇見合適的人就像是散步，隨心所至，就有可能遇到心儀的風景。既然如此，又何必強求婚姻呢？這便是對令和桑野們的最大安慰了吧！

內容提供：鴞

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《還是不能結婚的男人》—從平成到令和」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）