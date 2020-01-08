【武漢肺炎】用錯方法除口罩難預防病毒　日本節目教你正確步驟

不少人都知道如何戴口罩，不過你又知道如何除口罩嗎？武漢爆發不明原因肺炎疫情，不少朋友外出都會戴上口罩，有日本節目就教大家正確戴口罩及除口罩方式。

武漢爆發不明原因肺炎疫情，令大家個人健康及衛生意識大大提高。最近美國節目《流言終結者》指出，打噴嚏時以手臂遮蓋口鼻，比用手掌更有效阻止飛沫散播。美國疾病管制與預防中心（CDC）、澳洲手部衛生組織（Hand Hygiene Australia）亦曾作出類似建議。另一個原因，是雙手會觸碰其他物品，令細菌散播。不過現在風頭火勢，大家最好還是戴個口罩。

打噴嚏時以手臂遮蓋口鼻，比用手掌更有效阻止飛沫散播。（DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES）

所謂口罩唔怕戴，最緊要除得......啱！日本節目《教えてもらう前と後》在2018年年尾，請來了醫生友利新，講解戴口罩及除口罩的小知識，更指出如果用錯方式戴口罩，效果會大打折扣。節目更發現，不少人除口罩的方式都不對，令大家前功盡廢。

口罩戴對了，用錯方法除就只會前功盡廢。（節目截圖）

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