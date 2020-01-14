新春優惠UNIQLO連帽衛衣／襯衫／外套大減價　購物滿額送限量布袋

新春佳節即將到臨，日本服裝品牌UNIQLO將於1月17日起，一連8日推出新春精選優惠，多達28款商品減價發售，當中包含不少顏色大紅大紫，寓意吉祥的外套內衣，新年拜年穿著最為適合！

新春優惠18款商品減價

新春佳節，順從內心欲望購買新衫，絕對不過分。適逢UNIQLO推出優惠，18款減價商品包括一直大賣的運動連帽衛衣、超輕型羽絨外套，較少減價的內衣內褲、胸圍都有折扣，最高折扣高達$200，想要全身紅噹噹過年，完全輕鬆無難度。

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UNIQLO除了以上新春減價，只要在優惠期間於門市消費淨額滿$500，即可以$0.5換購UNIQLO限定版手挽肩背兩用袋，每天每店名額150個（各分店數量有異，東薈城高達400個）。

東薈城新店開張另推限定優惠

在公佈新春優惠同時，UNIQLO宣佈17日將有全新門市開幕，登陸東涌東薈城。屆時將會加推一系列新店獨家限定優惠及禮遇。立刻點擊下圖看10款新店消費限定優惠！

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+ 6 + 5 + 4

優惠資訊

優惠期間：2020年1月17日 至 24日 優惠商店：全線分店（部分優惠為東薈城限定）

東薈城分店詳情

分店地址：香港大嶼山東涌達東路18-20號東薈城名店倉1樓117號舖 營業時間：星期一至日 10am-10pm

條款及細則

※ 以上一切優惠資訊均以官方網站最新發佈為準

同期優惠快訊

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