日本鄉村清純美少女　闖蕩東京1年判若兩人　網民：大城市真恐怖

開罐
撰文：
最後更新日期：

據說環境會影響人的性格，即使於遠離煩囂的鄉村長大，只要到充滿物質誘惑的都市生活，也難免「近朱者赤，近墨者黑」。

4年前，日本青森縣一名女高中生接受電視節目採訪，因其清純可愛的外表意外爆紅。近日有網民發現她到東京發展後竟完全變了另一個人...

（節目截圖）

5年前意外爆紅

這位少女叫野呂未來乃，於青森縣的鄉村地區長大。4年前於杳無人煙的驫木車站接受電視節目採訪，因甜美清純的外表以及勤儉懂事的性格而意外爆紅。

不少網民大讚她超可愛，表示「沒被都市污染的鄉村美少女最棒了」、「超像新海誠作品裡的主角」。

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓

+4
+3
+2

東京生活一年後判若兩人

野呂未來乃曾表示畢業後想到東京闖蕩，離開鄉村體驗城市生活。近日有網民發現她曾到東京發展，沒想到竟由清純脫俗的美少女變成歌舞伎町艷麗的陪酒娘...

其後相關貼文馬上於Twitter瘋傳，不少網民表示超震驚，留言感嘆「被東京污染了」、「大城市真恐怖」、「原本更加可愛」、「我去東京就能變帥哥嗎？」

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓

+11
+10
+9

現年21歲的野呂未來乃於個人Twitter表示自己於東京發展一年後已搬到福島縣磐城市，重新過著悠閒的鄉村生活。

Twitter原文

【日本實驗】鄉村少女住進東京豪宅　50日後外貌竟有驚人變化？！
現役女優票選歷代AV女優Top20　蒼井空沒上榜　頭2名公認最強？
【冷衫】日本節目教毛衣縮水應對法　只需一件日常用品即輕鬆解決
日本節目總結「同性最討厭的5種女人」　最後一種男生無法招架
【減肥】醉酒丈夫當眾恥笑老婆肥　日本人妻狠減47kg變美超勵志
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。