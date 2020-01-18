日本鄉村清純美少女　闖蕩東京1年判若兩人　網民：大城市真恐怖

據說環境會影響人的性格，即使於遠離煩囂的鄉村長大，只要到充滿物質誘惑的都市生活，也難免「近朱者赤，近墨者黑」。

4年前，日本青森縣一名女高中生接受電視節目採訪，因其清純可愛的外表意外爆紅。近日有網民發現她到東京發展後竟完全變了另一個人...

（節目截圖）

5年前意外爆紅

這位少女叫野呂未來乃，於青森縣的鄉村地區長大。4年前於杳無人煙的驫木車站接受電視節目採訪，因甜美清純的外表以及勤儉懂事的性格而意外爆紅。

不少網民大讚她超可愛，表示「沒被都市污染的鄉村美少女最棒了」、「超像新海誠作品裡的主角」。

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東京生活一年後判若兩人

野呂未來乃曾表示畢業後想到東京闖蕩，離開鄉村體驗城市生活。近日有網民發現她曾到東京發展，沒想到竟由清純脫俗的美少女變成歌舞伎町艷麗的陪酒娘...

其後相關貼文馬上於Twitter瘋傳，不少網民表示超震驚，留言感嘆「被東京污染了」、「大城市真恐怖」、「原本更加可愛」、「我去東京就能變帥哥嗎？」

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現年21歲的野呂未來乃於個人Twitter表示自己於東京發展一年後已搬到福島縣磐城市，重新過著悠閒的鄉村生活。

Twitter原文