星球大戰尤達寶寶Cosplay15個電影角色　變身美國隊長/小丑超賣萌

迪士尼獨家的串流平台Disney+，去年底已經在北美等地率先上架。其中在獨家作品《星球大戰》（Star Wars）系列的全新作品中，裏面登場的尤達寶寶的粉嫩耳朵與水潤大眼睛瞬間迷倒一眾網民，更成為外國Twitter間的一時熱話。

眼見有尤達寶寶網路爆紅，外國插畫師MJ.Hiblen在社交媒體Instagram上，以帳號@mjhiblenart上傳了一系列尤達寶寶的插畫，也引起了不少網民關注，至今已有高達20萬人追蹤。

尤達寶寶化身小丑裝扮，完全沒有壞人氣質之餘，看起來超級可憐！（Instagram@mjhiblenart）

插畫師MJ.Hiblen曾在其YouTube頻道分享他的作畫過程，畫風偏向成熟剛硬，然而在尤達寶寶熱潮中，畫出萌翻網民的插畫，相當有驚喜。

在插畫中，尤達寶寶換裝成多套大熱電影裏的角色，更與小丑、美國隊長、鋼鐵奇俠、蝙蝠俠等超級英雄與壞蛋一齊「合照」，不見威風凜凜的氣勢，只見可憐巴巴的眼神，超萌模樣讓不少網民大呼可愛！

👇👇👇按圖看尤達寶寶超萌照 👇👇👇

+ 10 + 9 + 8

說起Cosplay與變裝，外國的插畫家與修圖達人非常有創意。除了尤達寶寶，最近一名外國藝術家TT Bret在他的Tumblr專頁「Let There Be Doodles」中分享了自己的作品，他透過出色的改圖技巧，將眾多迪士尼人物的性別180度神反轉，男變女、女變男，場面認真震撼！

👇👇👇點擊看「變性手術」👇👇👇