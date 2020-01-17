「最差畫家」頹畫30個名人超醜畫像　網民笑爆：特徵樣衰地神似

開罐
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自認「全世界 No. 1 最差畫家」，以「業餘」的畫功頹畫名人超醜崩壞畫像，在社交平台 Instagram 已吸引超過 8,000 名粉絲圍觀。更有網民留言：「神準捕足名人特徵，雖然樣衰但好鬼神似」。

IG@thebadrawer

不是每個喜愛畫畫的人，都要立志成為最好的畫家。意大利婚禮攝影師 Matteo Carta 業餘興趣是頹畫名人的超醜畫像，Carta 接受《Bored Panda》訪問時指，2 年前在Instagram 上看到「Tw1tterPicasso」的崩壞神作，因而受到啟發，於是創作自己風格的崩壞畫像，並創立帳户 @thebadrawer。畫風超簡單，以下30個名人超醜畫像，你又認得多少個？

▼▼▼▼點擊看30個名人超醜畫像▼▼▼▼

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泰國神人「สอนวาดรูปขั้นสูงฮะ」（facebook@Highclassdrawing）的小畫家作品同樣爆笑，他用極度簡單的線條，就勾勒出《復仇者聯盟：終局之戰》戲中大量角色以及經典場面，一起來看看你認得幾多吧！

▼▼▼▼點擊看小畫家畫《復仇者聯盟》角色▼▼▼▼

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