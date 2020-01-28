被同學嘲笑又黑又醜　醜小鴨2年後變氣質女神　男同學後悔了！

一名女生因為經常被同學嘲笑又黑又醜，因此狠下心腸來個大蛻變，搖身一變成為大眼氣質正妹，網民笑言，當年的男同學一定後悔到不得了。

22歲的越南女生Vân Anh，在學生時期因為皮膚黝黑，鼻子又扁，而被同學取笑，令她非常沒有自信及沮喪。2年後的Vân Anh，卻變成有水汪汪大眼睛的氣質正妹，變化大得令鄰居都認不出她。

Vân Anh學生時期的樣子。（SOHA）

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原來Vân Anh 19歲那年意外發現了一個免費整鼻的活動，她明知父母不會同意，但一個人在外地讀書，便乘機瞞著父母去整容。沒想到竟然失敗了，令別人的眼光更加異樣。她之後再次接受手術，修復了鼻子還順便調整了眼睛和下巴，這次手術非常成功，也越來越符合她心目中美女該有的樣子。

回到家鄉時，Vân Anh媽媽對於女兒沒有跟家人商量過就去整容，感到非常震驚，整整一個月都沒跟她說話。在漸漸了解到女兒的心情和過去的經歷之後，也慢慢接受了女兒的決定。Vân Anh表示，美麗對女生來說很重要，亦對自己現時的樣子很有自信，也喜歡現在的自己。

Vân Anh整容的前後對比。

另外，一名日本YouTuber「小轟」今年26歲，自稱整容偶像，原來她自18歲開始整容，割雙眼皮、削骨、抽脂等手術全都做過，手術費總額至今已超過1000萬円 （約70萬港幣）。原因同樣是小時候因樣子醜陋而飽受欺凌，因此決心整容，想改變自己的命運，而成果亦非常顯著。

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其實她在YouTube上拍片「勸世」，指整容沒想像中簡單，而且非常痛苦，希望大家整容之前可以三思。