鼠年犯太歲2020｜20個攝太歲熱點詳情　附拜太歲流程攻略

鼠年將至，大家了解過自己的來年運程了嗎？雖則不少人都希望有個好運年，但在十二生肖當中，包括肖鼠在內一共5個生肖犯太歲，有機會影響整體運勢。《開罐Opener》為大家整合攝太歲懶人包，讓大家一文看清拜太歲、攝太歲的相關攻略。

5生肖犯太歲 流年運程受影響

踏進2020年農曆鼠年，今年一共有5個生肖受到太歲之力影響，犯太歲者輕則與人發生口角，重則影響健康。

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攝太歲要注意吉時 港九新界20地點推介

犯太歲雖然會影響全年運程，但其實也不必過於驚恐。港人可以前往港九新界多間寺廟「攝太歲」，用以化解當年的太歲之力。有意「攝太歲」的朋友就要留意今年度攝太歲的地點與吉時了！

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攝太歲流程繁複要理清

要化解太歲之力的影響，就要依程序進行「攝太歲」化煞。不講不知道，其實「攝太歲」可以大致分成三種方法：

1）大殿參拜在大型廟宇「攝太歲」，通常都有售太歲衣，供善信寫上名字、年齡與出生年月日。犯太歲善信先填好太歲衣，並前往大殿向六十太歲大將軍上香；後向當年太歲上香；再向其餘58位太歲逐一上香。完成後將太歲寶衣化掉，並求一張「化太歲符」隨身攜帶，以求新一年平安順利，趨吉避凶。

不少善信都指荃灣圓玄學院非常靈驗。（YouTube）

2）細廟參拜

除了大型廟宇，以上記者提及的多個地點為地區小廟，善信同樣能夠進行「攝太歲」。然而要注意，由於部分細廟沒有出售正式的太歲衣，所以通常會用香燭店有售的壽金取代。

參拜方式與大殿大同小異，在壽金上寫上名字、年齡與出生年月日；壽金數目與自己年紀相若；向廟中太歲上香參拜，將準備好的壽金放在太歲像前，並將其餘衣紙化掉即可以，細節可向廟內工作人員查詢。

部分廟宇面積較小，攝太歲程序有所不同，但基本上大同小異，詳情可向在場人士查詢。（WeShare）

3）家中自行拜祭

不講不知，如未能前往廟宇參拜太歲，其實各位善信可以在家中自行「攝太歲」。大家只需要在紅紙上寫上鼠年太歲資料 ——「酬謝_____年當年太歲之位」；後將紅紙放在家中供奉神靈（如觀音、關帝）旁；準備六款生果、煎堆、齋菜供奉，再誠心參拜；再把衣紙化掉即可。

家中自行拜祭雖然儀式欠奉，但心信則靈，最重要是誠信參拜。（網上圖片）

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受到太歲之力影響，流年運程會較多變化，但並非全是厄運。以今年肖兔者為例，即使受刑太歲影響，在桃花運上的表現卻不俗，單身者脫單有望之餘，有穩定感情這更會有升溫。

如果想挽救本年的桃花運，或者為自己的愛情錦上添花，可以參考以下由知名堪輿學家蘇民峰師傅提供的2020鼠年桃花小秘訣！

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