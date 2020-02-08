情人節前易分手？專家教熱戀女生避做5大NG行為｜拍拖要考牌#19

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《初次見面我愛你》劇照

情人節前易分手？有美國調查訪問 1,214人，發現45%受訪者指，若有意提分手，會選擇在情人節前提出，只有14%人選擇在節日後才提分手。而選擇在情人節前提分手的原因卻很有趣，35%人指他們「不願在節日中裝作浪漫/開心」；26%的人指只是「簡單的等不及結束關係」； 其餘原因是「不想自己/家人再在他們身上花錢」（20%）。

不想臨情人節才被分手？就要避開熱戀女生常犯的5大NG行為！新聞主播兼 HK Romance Dating 極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指愛情是盲目的，在愛情的世界裡，本該看清的事情，總是會受到感情的掩飾而左右了事實的真相。Yubi又分享女生在戀愛中，最容易做出以下5大愚蠢行為。

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「唔知點解，最近總有預感同男朋友冇辦法行落去啦，唔通⋯⋯真係要分手嗎？」Yubi 分享，如果妳有這種預感，肯定是最近發現男友陸續做了這五件事情。

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