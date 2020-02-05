日本大叔照抄UNIQLO模特穿搭　結果笑翻網民：襯衫終究還是要看臉

正所謂「人靠衣裝，佛靠金裝」，衣著打扮對人的外觀印象有重大影響，但如何才能找出合適自己的服飾呢？

近日有位日本網民於Twitter分享一位大叔在UNIQLO照抄模特兒照片穿搭，殘酷的現實令網民哭笑不得！

現實總是殘酷的...（Twitter@lTfC8qI4PATLiaC）

從照片可看出，該位大叔高度還原了模特兒的衣著，可是臉的違和感實在大得讓人不忍直視，看來選擇適合自己年齡、外表的服飾真的很重要。

其後該文馬上被瘋傳，讓不少網民哭笑不得，留言表示「結果還是要看臉」、「換個髮型會比較好」、「大叔很努力了，不錯！」，亦有不少人附上經典的對比圖，證明你的樣子如何，你的穿搭也必如何...

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說到香港版本的，大家也應該對下圖不陌生吧...

相信不少人也聯想到陳冠希這張經典對比圖吧！（網上圖片）

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