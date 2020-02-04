【武漢肺炎】日男改造次貨口罩沾沾PO上網　反被恥笑浪費高級貨

武漢肺炎下全球口罩供應緊張，有日本網民疑似訂到錯體口罩，大感不解同時手起刀落改造口罩，最後才發現一切都是個誤會…

在一罩難求的情況下，訂到口罩當然會滿心歡喜，不過如果送到來的，是錯體的瑕疵品口罩，心情自然跌落谷底。日本網民「shao」，在twitter貼上一張口罩耳帶在上下，而非左右的照片，感嘆「現在的生產商是怎麼了」得物無所用，樓主決定動手改造並放上twitter跟網民分享。

網民發現口睪好像有點不妥...（TWITTER@shao1555）

樓主指現是口罩非常難入手，不想浪費了這些口睪，因此將耳帶剪斷，再綁在左右，手動改造成一個正常口罩。

經過樓主的改造，它看上去終於像一個正常的口罩了。.（TWITTER@shao1555）

網友們本來紛紛同情樓主的遭遇，留言分享自己買過的錯體口罩，更有網民貼上一些動漫角色，笑言這個口罩只適合他們戴，直到一則留言的出現，網民們才發現，原來一切都是個誤會…

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那麼引起其他網民崩潰的留言是甚麼呢？就是這一則了。

這種口罩是食品公司用來戴在帽子上的款式喔。（TWITTER截圖）

原來是食物工廠用的口罩！也有說是為了減輕長期佩戴耳朵不適而設計的高級口罩。原來是一場誤會，不少網民都留言：長知識了。（但那個六隻耳仔的口罩仍然是個迷）

同場加映：

早前爆紅的肌肉美女醫生袁合榮，日前以娃娃臉＋壯肌上前線，引來日本網民震驚，指她精緻臉蛋與一身魔鬼肌肉反差超大，簡直是真人版春麗。

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