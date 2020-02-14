愛的迫降｜網民揣測5個結局版本　按現實沒可能大團圓結局？！

大熱韓劇《愛的迫降》即將迎來大結局！不少劇迷都十分好奇，到底男、女主角最後能否有情人終成眷屬。《Opener》為各位整理了5個韓國網民、 YouTuber揣測的5個結局，你最想的又想哪個？

有情人終成眷屬？／《愛的迫降》劇照

還是要離別？／《愛的迫降》劇照

韓劇《愛的迫降》自去年12月開播以來，收視一直節節上升，掀起全城追劇熱潮。劇情講述南韓財閥女兒尹世莉（孫藝珍 飾）因為一次意外，被捲至北韓境界內，碰巧遇上北韓軍官利正赫（玄彬 飾）。為了令世莉順利回南韓，二人一起經歷多個難關，而且日久生情。

由於題材新穎，加上劇情有趣，自播出以來，劇集一直帶起了不少熱門話題。其中一項，就是關於結局的揣測。來自南韓的財閥女兒，與來自北韓軍官相愛，到底最後的結局會是怎樣？

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另外，劇集亦掀起了一陣北韓潮。不少脫北者都在YouTube上分享自己在北韓的所見所聞。其中脫北者姜娜拉，近日分享了有關於北韓追星的10件趣聞。到底北韓迷妹是怎樣追星呢？

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