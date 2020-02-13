學鄧家彪紋眉｜黃宗澤、李敏鎬都紋！專家教男生紋眉前5個注意位

工聯會前立法會議員鄧家彪日前出席記招活動，被眼利網民發現他的眉毛明顯進行過紋繡，不過效果不甚理想。其實近年越來越多港男紋眉，《開罐 Opener》就請來專業紋繡師Cheukying，拆解鄧家彪的眉毛成品有何不妥當的地方！

對於「無眉娘」來說，紋眉簡直是人生Bucket List中最重要的一環！不只女性，現時亦越來越多男士會選擇紋眉，不少男星如黃宗澤、陳偉霆、李敏鎬都曾經紋眉，因為好的眉型可以給予別人一個乾淨俐落而且精神的感覺，工聯會鄧家彪也是其中一員！不過鄧家彪紋眉之後，就被網民指「小新眉」、「好奇怪」、「不自然」。

Facebook專頁「放棄治療院」貼出鄧家彪的「美眉」照片。

鄧家彪紋眉前眉毛稀疏散亂。（資料圖片）

WeirdoBeauty 專業紋繡師Cheukying表示，從相片所見，鄧家彪的紋眉應屬霧眉類型，她個人認為眉頭顏色略深和實色，而紋眉底色則太淺色，故容易給人「假」的感覺。而網民覺得怪，則可能是因為眉型和臉型的配搭問題。



她指，其實現時男士紋眉漸趨普遍，有不少女性會帶男友上美容院光顧。而紋眉是一種半永久技術，通常可以維持兩年左右，如果出錯就要頂著不好看的眉型一兩年，所以Cheukying就提出男士紋眉五個注意位，讓大家減低「出事」機會！

紋繡師Cheukying曾於歐洲名牌飄眉學院Phibrows修讀紋眉課程，現開設美容院WeirdoBeauty做紋眉、紋眼線等美容生意。

▼▼▼點擊圖片男士紋眉必睇注意位▼▼▼

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至於最重要的眉型，Cheukying就指每個人臉型都不一樣，所以當紅的眉型並不是人人適合。不清楚自己適不適合也不要緊，一般紋眉流程中，紋繡師會先按照客人臉型設計眉型，並在臉上畫上草圖，及後會按照客人的意願作更改，滿意方會開始紋眉。

正因如此，紋眉師的經驗十分重要，建議大家在紋眉之前，可以貨比三家。現時香港紋眉價格差異甚大，平至1000元貴至8000元不等，建議大家在花這一筆錢前，仔細參閱紋眉師過往作品，看看有沒有自己喜歡的眉型、顏色，屆時再拿出來供紋眉師當參考資料！

不過留意返，Cheukying指不建議紅斑狼瘡、嚴重皮膚炎症、糖尿病患者進行紋眉，假如近期曾接受臉部激光美容療程，亦不建議進行。而孕婦則最好先諮詢醫生意見。