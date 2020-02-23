【性愛那些事#38】啪啪啪變例行公事缺新鮮感？10招助你重燃愛火

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

情侶相處久了，少不免會因為開始互相習慣，而失去新鮮感，每次啪啪啪都有如例行公事，長久下去會令大家都不再性福。

令伴侶重獲新鮮感，其實唔難！

今次奶茶妹請來了情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung，教大家10招重燃性火。Cindy指出，一對伴侶對得久了，失去新鮮感是很正常的事，要令對方再次愛上你，不一定下下都要玩花式，其實簡單一個舉動、甚至是一句說話，就可以令對方重拾激情。

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另外，Cindy的頻道定期製作網上節目談性經，大家可以去關注一下喔。

同場加映：

性是非常親密的關係，也許不同人都有自己的一套相處方式，可是就算平日是好情侶、好情人，到了床上也未必是一個好的性伴侶。到底一名稱職性伴侶要符合哪些條件？情趣頻道主持人芝芝為大家講解，成為完美性伴侶的5大條件，以及時一些小技巧、小招數！

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