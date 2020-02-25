愛的迫降｜追到中玄彬毒、劇終似失戀？專家5點拆解煲劇後遺症

武漢肺炎疫情持續，不少公司都容許員工在家工作，學生哥更因停課在家渡過了一個悠長假期。在家最佳活動煲劇一定榜上有名，近日熱播的韓劇《愛的迫降》終迎來大結局，不少劇迷都在劇終後感到莫名的失落。究竟這份空虛感從何而來？《開罐 Opener》請來有註冊臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）拆解煲劇後遺症。

《愛的迫降》劇照

大熱韓劇《愛的迫降》迎來大結局，不少劇迷都在劇集大結局後，充斥莫名的失落感。近日更有粉絲在 Facebook 開設專頁「中玄彬毒情緒支援小組」，讓一眾「利正赫太太們」能有個精神寄托。

《愛的迫降》劇照

但為何劇集明明結局完滿，劇迷仍會在劇終感到失落？跟朋友打趣自稱是男主角的太太，是中毒太深還是病態呢？其實能分清幻想與現實，單純只是與朋友開玩笑自稱「利太太」是無傷大雅。但註冊臨床心理學家鄒凱詩分享，有少部分人會迷戀到一個病態的程度，「即太過投入，以為自己係主角或自覺同主角拍緊拖」，如果身邊朋友有這些症狀就要留心，可能患上戀愛妄想症（Erotomania）。

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北韓，一向都是「神秘國度」，韓劇《愛的迫降》在南韓掀起了一陣「北韓熱潮」，亦引起了很多劇迷對北韓的好奇心。不少脫北者都在YouTube上分享很多關於北韓的事，亦有人讚揚劇集拍得很仔細。最近，一名脫北YouTuber姜娜拉（譯音）分享關於北韓的8條奇怪法例，當中《愛的迫降》也有呈現？！

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