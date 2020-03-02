DON DON DONKI（驚安の殿堂／激安殿堂）繼登陸尖沙咀與荃灣西後，最近有消息指將於銅鑼灣與將軍澳開設新店。不少網民都感到相當興奮，不過有網民估計新店簽約至開幕至少需要兩個月時間，看來想月內逛DONKI享春祭優惠，還是需要前往荃灣西海之戀店及尖沙咀美麗華店入貨。

驚安之殿堂將登陸銅鑼灣、將軍澳

繼DON DON DONKI登陸荃灣西海之戀商場後，傳出消息指第三間分店將會落址銅鑼灣珠城大廈，坐落宜家家居（IKEA）附近，位置非常方便。而且消息更指該店有4層任行，佔地近5萬呎，較荃灣西海之戀旗艦店大近一倍。

而於上月19日，Facebook專頁《將軍澳主場》貼出一張照片，有網民見到位於將軍澳的「澳南海岸Monterey Place」與DON DON DONKI準備簽約的佈景板，因而披露了DON DON DONKI即將進駐將軍澳的消息。據了解，將軍澳新店面積約2.5萬平方呎，與荃灣西海之戀旗艦店相約，消息傳出後旋即引起網民熱議。

有網民見到位於將軍澳的「澳南海岸Monterey Place」與DON DON DONKI準備簽約的佈景板。（原圖自Facebook@將軍澳主場）

官方指出暫時未有相關資料

有網民目睹DON DON DONKI與商場簽約的佈景板，記者就此向DON DON DONKI方面查詢，對方回覆時指出，暫時並沒有新店相關資料。有網民則在相關貼文下留言指：「做生意，簽咗約，租戶會盡快裝修開舖，個人估計個半至兩個月可以開張」，滿心期待新店開張的DONKI粉絲們，唯有繼續等待官方公佈最新消息。

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兩店推春祭優惠減至半價起

即使新店未開張，也可以先到尖沙咀、荃灣西兩店過過手癮。DON DON DONKI於即日起至3月15日推出春祭優惠，當中包括零食、生活用品、健康用品與日本直送食材，共9款商品低至半價發售。

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