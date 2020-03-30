愛情心理│4個男友真心愛妳的表現　從他拍攝技術都可以看出端倪

雖然不是每個人都能將「我愛你」這些說話掛在嘴邊，但其實從他的行為已經可以得知他是否愛你！近日，韓網Insight整理4個男友愛妳時會有的表現，原來從他的拍攝技術也可以得知？

「我有一個拍了拖600天的男友。他是一名外表滿分、性格滿分的完美男友。我唯一對他不滿意的，就是他的拍攝技術。他幫我拍的照片，經常都把我拍得很奇怪，而且用的濾鏡也不合我心意。拍了拖2年半，最近我終於發覺他的拍攝技術有改善了。現在，不用我教他怎樣拍、用甚麼濾鏡也好，他也能把我拍得很好看。」

坐在地上也只是為了幫女朋友拍一張好看的照片／《意外發現的一天》劇照

以上是一名韓國女生近日於網上分享的事情。不少網民看完之後，都覺得很有共鳴。韓網Insight藉此整理出4個男友真的愛妳才會有的表現，除了拍攝技術之外，還有哪些表現代表他真的愛妳？

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+ 5 + 4 + 3

兩個人在一起，最重要是坦誠相對。一旦發現對方說謊的話，就算只是小小的假話，也會影響到對方對你的信任。韓網Insight早前亦整理了7個男友說謊時會有的7個表現，如果男友有這些表現，就要小心留意他了！

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