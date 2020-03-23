小松菜奈與菅田將暉傳熱戀　去年秋天已假戲真做　回顧二人經典作

編按：曾和GD（G-Dragon）傳出緋聞的厭世臉女星小松菜奈爆出與合作多次的菅田將暉戀愛的消息。原來兩人早已攜手合拍過多套劇集，就讓我們看看下文作者的分享吧。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「日媒曝小松菜奈菅田將暉熱戀中：回顧二人合演作」，刊於01撐場】

據日本媒體「體育日本」，多次合作的小松菜奈和菅田將暉從去年秋天開始交往。既是日本新一代人氣與實力兼具的演員，同為厭世顏的日本男女星代表，雖然雙方的經理人公司未有回應，但一眾網民都認為二人非常合襯，表示祝福。

年齡相差三年的二人，在2015年第一次合作，拍攝電影《錯亂的一代》（ディストラクション・ベイビーズ），期後再次合作電影《溺水小刀》（溺れるナイフ），二人感情漸漸變好，小松菜奈曾表示雖然攝影日程只有十七日，但像經歷了一年一樣，菅田也表示這次攝影經驗一輩子也不會忘記。

據日本媒體「體育日本」，多次合作的小松菜奈和菅田將暉從去年秋天開始交往。(《溺水小刀》劇照)

在去年小松菜奈與菅田將暉再次合作電影《糸》，這時菅田開始追求小松菜奈，據日媒引知情人士表示，菅田從以前就對小松不做作的性格十分有好感，而小松也對菅田十分尊敬。

小松菜奈和菅田將暉都是日本當紅的新生代演員，早前憑《三年A班》更上一層樓的菅田將暉，在2017年時已獲得日本電影學院獎的最佳男主角，25歲之齡就成為日本史上第二年輕的影帝；在歌唱事業也大展拳腳，與米津玄師合作的新曲，上架一天已達百萬點閱，去年更首次以歌手身份登上紅白歌合戰。

菅田將暉去年首次以歌手身份登上紅白歌合戰。（《NHK紅白歌合戰》劇照）

↓↓點擊下圖回顧二人合作作品！↓↓

一、《錯亂的一代》

《錯亂的一代》劇本十分精彩，但票房欠佳。菅田將暉倩演的是不良少年裕也，而小松菜奈飾演慣竊犯、陪酒女那奈。情節涉及暴力、性侵，而被性侵的那奈反過來設計殺死裕也。她為了自保，更把路過的農夫殺死，成為比犯人更心狠手辣的人質。

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二、《溺水小刀》

繼《錯亂的一代》，戲中水火不容的二人，在漫改電影《溺水小刀》終於可以好好談場戀愛，電影講述飾演少女模特夏芽的小松菜奈，由東京轉學到鄉下後，遇上由菅田將暉飾演，家族世世代代都守護神明的阿航。

三、《糸》

在下個月日本才上映的《糸》，是以中島美雪的名曲為藍本，講述由菅田將暉飾演的高橋漣和小松菜奈飾演的園田葵，年幼時在北海道相遇，多年後再次相遇，跨越18年的愛情故事。

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內容提供：次所舞次子

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