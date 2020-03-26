日本蛇精男Matt與假人拍廣告無違和感　笑言「比爸爸更像家人」

日本前職業棒球手 桑田真澄的兒子 Matt（桑田將司）是日本知名的星二代，以自稱「純天然」的公仔臉以及超浮誇妝容聞名，看起來就像是Barbie的男友Ken，宛如日本版的蛇精男。
近日Matt為電腦品牌「MOUSE」拍廣告，扮演假人家庭的一員，結果完全沒有違和感，笑翻一眾網民。
（Instagram@mattkuwata_official2018）
Matt這次扮演假人家庭裡的哥哥，本身樣子已十分像公仔的他，可算是將假人演得活靈活現...
即使與假人合照亦毫無違和感，根本就是名副其實的「全家福」，該廣告隨即於Twitter瘋傳，笑翻一眾網民，不少人留言表示「違和感去了哪？」、「感覺假人比Matt更有生命力」、「夢之合演啊」。
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廣告影片
而Matt本人於拍攝期間亦笑言假人們「比起爸爸，更有家庭感」。
Matt與爸爸的合照。（Instagram@mattkuwata_official2018）
Matt現時於日本十分受年輕男女歡迎，去年亦於「VOCE美容流行語大賞」得特別賞，其誇張的修圖方式亦形成「Matt化」熱潮，吸引不少人仿傚。
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Matt一直堅稱自己沒有整容，只是喜歡化妝及修圖。他亦曾表示自己「美容中毒」，每星期花超過3000港元在植眼睫毛、染眉、做美容等，所以看起來與一般人格外不同。
Matt學生時期的樣子。（網上圖片）
同場加映：Matt曾出席電視節目解釋自己外表不斷「進化」的原因。
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影片傳送門：日男相貌百變成真人版KEN 堅稱沒整容：全都靠化妝！
Twitter原文
【違和感なし】『オー！マイキー』×Matt、夢のコラボが実現https://t.co/TjZaGfemz0— ライブドアニュース (@livedoornews) March 25, 2020
マウスコンピューターのキャンペーンとして展開。Mattは撮影中「（実際の）パパよりもファミリー感がある！」と話した。 pic.twitter.com/YKDXfO5olG